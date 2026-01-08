Američki agent ubio ženu nasred ceste: 'To je čin domaćeg terorizma...'

IZBILI PROSVJEDI /

Val prosvjeda u Americi nakon što su agenti usred bijela dana ubili 37-godišnju Amerikanku tijekom anti-imigracijskih racija. I dok Trumpova administracija tvrdi da je ubojstvo čin samoobrane protiv domaćeg terorizma, lokalni čelnici poručuju to su gluposti i propaganda.

'Čini se da je riječ o pokušaju ubojstva ili nanošenja tjelesne ozljede agentima, što je čin domaćeg terorizma. Službenik ICE-a, strahujući za vlastiti život, živote drugih službenika oko sebe i sigurnost javnosti, ispalio je obrambene hice', rekla je Kristi Noem, američka ministrica domovinske sigurnosti. Više pogledajte u prilogu