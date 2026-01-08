Sjever Hrvatske se smrznuo, temperature su bile nezamislive! 'Strahota...'

'SOL ISPOD -7 DRUGAČIJE DJELUJE' /

Na sjeveru Hrvatske bilo je najhladnije, pa je mjesta s rekordno niskim temperaturama obišla naša ekipa. Je li ovo za stanovnike iznenađenje, jesu li bili spremni i kako su se prilagodili?

Još prije dolaska na odredište, čisteći snijeg uz cestu, Štef nam je potvrdio ono zbog čega smo se i uputili na sjever Hrvatske.

"Sad je super kak je jutros bilo, ujutro je bilo strahota, za uho morao sam kapu dolje okrenut. To je zima prava", rekao je Štef Ljeljek iz Ravninskog kod Đurmaneca.

Rekordna 2012. godina: U Bednji -23,8

Ona je omogućila bajkovite prizore Trakošćana, ali i spustila temperaturu na minus 17, na koliko su se probudili Bednjanci. Najniža izmjerena temperatura u Bednji iznosila je -23,8 stupnjeva. To je bilo 2012.

Potoci su zaleđeni pa dimnjaci ne prestaju raditi.

"Ložim četiri do pet puta dnevno tako održavam temperaturu od 20 stupnjeva i to je meni dovoljno. Pripremio sam se, samo čišćenje snijega imam", govori Ivan Grabar iz Bednje.

Ovo je područje uobičajeno jedno od najhladnijih u zemlji jer se nalazi u kotlini. U dane poput ovih, svi koji mogu – ostaju kod kuće. Najteže je starijima koji žive sami, pa je pomoć susjeda i rodbine neophodna.

Dodatni problem - sol ispod -7 ne djeluje kao inače

Zimska služba Varaždinske županije zbog debelih minusa bila je u trećem, maksimalnom stupnju pripravnosti.

"Sol ispod -7 ne djeluje na način kao inače tako da je to dodatni problem. Sve službe su bile vani zadnjih 48 sati, gotovo 60 ekipa. Soli smo posuli gotovo kao cijelu prošlu zimu, pa stalno treba dodatna sol. Ima nekih problematičnih dionica jer ovo je brdovito područje", Tomislav Osonjački, ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije. Više pogledajte u prilogu.