Temperature su noćas padale do minus 21: Bili smo u ledenom Zagorju

PROBLEMI ZA CESTARE /

Hrvatska se probudila u debelim minusima. Najhladnije je jutros bilo na sjeveru, sjeverozapadu i u središnjim predjelima zemlje. Rekorder je Štrigova s minus 21. U Bednji i Varaždinu izmjereno je minus 17 stupnjeva. Karlovac je mjerio minus 15, a Zagreb minus 14 stupnjeva. Stanovnici Bednje kažu kako godinama nije bilo tako hladno, a vrijeme je izazovno i za cestare. Zimska služba je već sad potrošila zalihe soli koje su im prije bile dovoljne za cijelu zimu. Zato su naručili dodatne količine. Više pogledajte u prilogu