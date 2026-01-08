Bili smo u gospićkom Crvenom križu: Ovako žive sami i nemoćni usred oštre ličke zime...

'SAMOĆA UBIJA' /

Iako jutros nisu bili najhladniji, u Lici i Gorskom kotaru palo je najviše snijega - između 40 i 50 centimetara. U Delnicama je jutros izmjereno -14 stupnjeva, a u Gospiću stupanj manje. U podne je otvorena cesta od Gračaca prema Kninu gdje su jučer bili veliki problemi sa snijegom i ledom na cesti.

Sve glavne prometnice su očišćene. Trenutačno se čiste lokalne ceste i putovi do odsječenih udaljenih zaselaka. Stjepan Knežević, nadcestar u Cestama Zadarske županije kaže kako još uvijek ima zaseoka koji su potpuno odsječeni.

"Od svih lokalnih cesta na području Gračačke općine koje su u našoj ingerenciji otprilike je 50 posto očiščeno, ali veliki problem nam stvaraju grane koje su se polomile jer je ledena kiša padala 24 sata prije snijega. Ona je stvarala probleme tako da se sa strojem ne može proći ispod granja, nego mora prvo stroj polomiti grane s korpom, pa tek onda može ići čistiti. Ono što smo nekad čistili jedan sat, sad čistimo četiri sata", kazao je.

Željko Đondraš iz Gračaca opisao je jutarnju hladnoću. "Jest, bilo je hladno, ja inače ustanem oko 7 sati ujutro. Pa dok vatru naložiš, daš kokama i to je to." "Imam drva, ima sniga, ima svega. Dobro dođe kad me obiđu ljudi iz Crvenog križa. Pomognu mi, donesu drva i vode", kaže Ivka Štavlić iz Vranovina.

Ugriz zime u Lici

Ravnatelj Gradske organizacije Crvenog križa Gospić, Vlado Brkljačić za RTL Danas kaže kako kontinuirano obilaze 60 do 80 korisnika u potrebi.

"Imamo tri gerontodomaćice koje redovno obilaze te naše korisnike. Ono što je bitno da mi uvijek vodimo brigu o svim tim korisnicima, praktički ni u jednom trenutku ne ostavljamo nikoga. Tako i danas u današnjim vremenima kad je zahlađenje kad je dosta loše vrijeme, mi dodatno i pojačano, obilazimo sve naše korisnike", kazao je.

Osim hrane i lijekova, korisnicima Crvenog križa jako je važno da netko dođe do njih.

"Njih ubi samoća. Ti ljudi su većinom sami. Oni su željni razgovora i druženja i prijateljstva, tako da njima jako dobro dođu posjeti naših gerontodomaćica i volontera. Pored pomoći u sredstvima jako je bitna i topla riječ i sjesti s njima popiti kavu i sok, tako da im je to izuzetno bitno i mislim da mi to u potpunosti uspijevamo riješiti", kaže Brkljačić. Više doznajte u javljanju Nikoline Radić.