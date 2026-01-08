Izdan crveni alarm! Stiže iznimno opasna pojava, a DHMZ apelira: 'Pratite upozorenja'

DHMZ je izdao novo priopćenje u kojem upozorava na opasne vremenske prilike.

"U petak ujutro na kopnu će i dalje biti izrazito hladno. U jutarnjim satima očekuju se vrijednosti temperature od –15 do –10 °C, zbog čega će i sutra biti na snazi upozorenje na hladnoću. Tijekom dana očekuje se pritjecanje toplijeg i vlažnijeg zraka u višim slojevima atmosfere, stoga će na Jadranu padati kiša, lokalno i u obliku izraženijih pljuskova, uz većinom jako jugo. No u unutrašnjosti će u prizemnom sloju atmosfere i dalje biti prisutan hladan zrak, pa će se stvoriti povoljni uvjeti za mješovitu zimsku oborinu, odnosno oborinu na granici kiše i snijega", navodi DHMZ.

Dodaju kako postoji velika vjerojatnost da će na sjeverozapadu zemlje (Međimurje, Podravina i dijelovi Hrvatskog zagorja), te osobito na istoku (Slavonija, Baranja i Srijem), znatan dio oborine biti u obliku kiše koja se smrzava, poznatije kao ledena kiša.

Prognoza vrste oborine prognostičkog modela Aladin za petak, 9. siječnja 2026. u 17 UTC (18 sati po lokalnom vremenu). Crvena boja označava kišu koja se smrzava, plava boja susnježicu i snijeg, a zelena kišu. Različite nijanse boja predstavljaju različite intenzitete oborine. Foto: DHMZ

Crveno upozorenje! Stiže ledena kiša

"Na istoku zemlje očekuje se rasprostranjena i intenzivnija pojava kiše koja se smrzava, pri čemu bi se lokalno mogao stvoriti i deblji sloj leda. Zbog toga je za osječku regiju izdano najviše, crveno upozorenje na poledicu. Za područje sjeverozapadne Hrvatske, odnosno sjeverni dio zagrebačke regije (Meteoalarm), na snazi je narančasto upozorenje na poledicu, pri čemu se također očekuje stvaranje sloja leda, ali u manjoj mjeri", navodi DHMZ u priopćenju.

Tijekom vikenda, pak, očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme, uz postupno slabljenje intenziteta oborina.

Aktivna upozorenja DHMZ-a za petak, 9. siječnja 2026. Foto: DHMZ

"Na Jadranu će i dalje padati kiša, u nedjelju još samo na otocima. Zapuhat će umjerena do jaka bura, u nedjelju na udare olujna. U unutrašnjosti će uz dotok hladnog zraka po visini češće padati susnježica i snijeg, a još u noći na subotu kiša se lokalno može smrzavati. U nedjelju će zapuhati umjeren, moguće i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni vjetar", stoji u priopćenju.

'Pratite upozorenja'

Što se tiče temperature zraka, DHMZ navodi kako će se ona postupno snižavati, pa će u ponedjeljak ujutro, nakon razvedravanja ponovno biti vrlo hladno, osobito na kopnu.

"Pratitieupozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi. Preporučujemo redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr, gdje ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je provjeravati više puta dnevno. Postupajte prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagodite vremenskim uvjetima", apelira DHMZ.

