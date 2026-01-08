Pogledajte prizore 'zaleđene' Hrvatske, u jednom mjestu izmjereno -21°C! Stanovnici u šoku

Hrvatska se probudila u debelim minusima. Najhladnije je jutros bilo na sjeveru, sjeverozapadu i u središnjim predjelima zemlje. Rekorder je Štrigova s -21. U Bednji i Varaždinu izmjereno je minus 17 stupnjeva.

Karlovac je mjerio minus 15, a Zagreb minus 14 stupnjeva. Stanovnici Bednje kažu kako godinama nije bilo tako hladno, a vrijeme je izazovno i za cestare.

Zimska služba je već sad potrošila zalihe soli koje su im prije bile dovoljne za cijelu zimu. Zato su naručili dodatne količine.

"Pa bilo je svježe nego općenito, jer tako nisku temperaturu nismo imali već godinama. Ja sam se pripremio kako treba, tako da nemam nikakvih poteškoća osim čišćenja snijega, a to svaki ima", rekao je za RTL Danas Ivan Grabar iz Štrigove.

