Neočišćeni snijeg pod ovako niskim temperaturama pretvara se u led po kojem je teško hodati.

Jučer je u zagrebačkoj traumatološkoj hitnoj ambulanti pregledano 156 pacijenta, a 66 ih je bilo vezano za padove na snijegu i ledu. 15 osoba zadržano je u bolnici zbog padova s teškim prijelomima. Operirano je 9 pacijenata, a iz Traume poručuju kako danas nastavljaju s hitnim operacijama.

U našoj stalnoj rubrici pitamo i vas: "Koja je vaša taktika za hodanje po zaleđenim ulicama?"

Odgovarati možete na Facebook stranici portala net.hr, a dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16 i 30.

POGLEDAJTE VIDEO: Najviše snijega u posljednjih 13 godina zatrpalo Zagreb: