FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITAMO VAS /

Koja je vaša taktika za hodanje po zaleđenim ulicama?

Koja je vaša taktika za hodanje po zaleđenim ulicama?
×
Foto: Armin Durgut/pixsell

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je upozorenje i savjete građanima

8.1.2026.
12:38
danas.hr
Armin Durgut/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Neočišćeni snijeg pod ovako niskim temperaturama pretvara se u led po kojem je teško hodati.

Jučer je u zagrebačkoj traumatološkoj hitnoj ambulanti pregledano 156 pacijenta, a 66 ih je bilo vezano za padove na snijegu i ledu. 15 osoba zadržano je u bolnici zbog padova s teškim prijelomima. Operirano je 9 pacijenata, a iz Traume poručuju kako danas nastavljaju s hitnim operacijama. 

U našoj stalnoj rubrici pitamo i vas: "Koja je vaša taktika za hodanje po zaleđenim ulicama?"

Odgovarati možete na Facebook stranici portala net.hr, a dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16 i 30.

POGLEDAJTE VIDEO: Najviše snijega u posljednjih 13 godina zatrpalo Zagreb: 

LedHodanjeUlice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PITAMO VAS /
Koja je vaša taktika za hodanje po zaleđenim ulicama?