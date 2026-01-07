Građani podijeljeni oko rada zimskih službi: 'Katastrofa! Zagreb je bio u kolapsu'

KAOS U METROPOLI /

U Zagrebu je puna 24 sata padao gust snijeg. Ceste su se sinoć slabo čistile, pa se promet odvija otežano - a od jutra, tvrde u Gradu prohodne su sve prometnice. Ralice su, poručuju, do 6 ujutro prošle svih dvije i pol tisuće kilometara cesta. Tramvaji voze uz povremene zastoje, a isto tako i autobusi, uz određene izmjene i djelomične poremećaje, prvenstveno na brdskim linijama.

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i čitatelje koliko su zadovoljni radom zimskih službi u svojim gradovima.

