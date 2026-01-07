Šef zagrebačke zimske službe: 'Situacija sinoć je bila iznimno teška, bili smo malo i preplašeni'

JESU LI RALICE ZAKAZALE? /

U Zagrebu je puna 24 sata padao gust snijeg. Ceste su se sinoć slabo čistile, pa se promet odvija otežano – a od jutra, tvrde u Gradu, prohodne su sve prometnice. Ralice su, poručuju, do 6 ujutro prošle svih dvije i pol tisuće kilometara cesta. Tramvaji voze uz povremene zastoje, a isto tako i autobusi, uz određene izmjene i djelomične poremećaje, prvenstveno na brdskim linijama.

Iznimno teška noć u Zagrebu

O zahtjevnim zimskim uvjetima i stanju na zagrebačkim cestama reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala je s Tomislavom Hrastinskim, voditeljem Zimske službe Grada Zagreba, koji je priznao da je situacija sinoć bila iznimno teška.

Kako je rekao, intenzitet snježnih padalina bio je toliki da su se službe suočile s ozbiljnim izazovima. „Bilo je izuzetno zahtjevno jučer navečer. Stvarno smo malo bili onako preplašeni kako je sve to skupa izgledalo“, rekao je Hrastinski, dodajući kako su sve ralice bile na terenu, ali snijeg je padao takvim intenzitetom da se vrlo brzo ponovno nakupljao na kolnicima.

„Nakon prolaska ralice deset, petnaest minuta iza toga već je bio sloj snijega od par centimetara na kolniku“, pojasnio je.

Unatoč svemu, stanje na cestama jutros ocjenjuje vrlo dobrim. „Zatečeno stanje ujutro stvarno smatram osobno da je više nego zadovoljavajuće. Sve glavne prometnice su počišćene. Svi pristupi bolnicama su čisti“, istaknuo je.

Niske temperature novi izazov

Hrastinski je upozorio kako najveći izazov u narednim danima više neće biti nove padaline, već niske temperature koje slijede. „Ono što nam je sad veći problem od ovih padalina su niske temperature koje nam predstoje i moramo stvarno pripremiti ceste. Ne bi smjelo ostati snijega na njima jer će to znatno otežati promet“, naglasio je.

Osvrnuo se i na tvrdnje koje se pojavljuju na društvenim mrežama o navodnom smanjenju kapaciteta zimskih službi u odnosu na ranije godine. Hrastinski je takve navode odbacio i iznio konkretne podatke. „Ajmo se vratiti malo više od petnaest godina unazad. Meni je bila prva zimska služba 2008./2009. Tada je radilo 150 ekipa Zimske službe. Tijekom godina taj broj ekipa je rastao“, rekao je.

Dodao je kako je u jednom trenutku broj ekipa dosegao i oko 270, dok ih je trenutačno na raspolaganju 245. No, kako ističe, najvažnije je da su sve prometnice obuhvaćene planom rada.

„Ono što je najbitnije od svega je da su sve ulice Grada Zagreba pokrivene zadacima tih ekipa. Znači, nije se dogodilo da je poneka ulica zbog smanjenja određenog broja vozila izbačena iz programa Zimske službe“, poručio je.

Zaključio je kako su gradske službe obavezne održavati sve ceste te da su sve prometnice uvrštene u program Zimske službe, unatoč zahtjevnim zimskim uvjetima koji su obilježili posljednja 24 sata.