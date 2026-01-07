Nadstrešnica u centru Zagreba propala pod snijegom: Pogledajte snimku

Nadstrešnica terase kafića u zagrebačkoj Bogovićevoj ulici u srijedu je propala pod težinom snijega, objavio je Jutarnji list.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Djelatnici su brzo reagirali, iz objekta su izašli trčećim korakom i pokušali ukloniti nadstrešnicu.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Zasad nije poznato o kolikoj se materijalnoj šteti radi.

Ralice prešle glavne ceste

Podsjetimo, u Zagrebu su u srijedu ujutro na Maksimiru izmjerena 24 centimetra snijega, na Griču 22 a na aerodromu 29, od čega 14 centimetara novog. Na Puntijarki na Medvednici izmjereno je ukupno 49 centimetara od toga 19 centimetara novog snijega.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Ralice za čišćenje snijega do 6 sati ujutro prošle sve glavne ceste po kojima ide javni gradski prijevoz te su prohodne za prometovanje, a nastavljaju čistiti snijeg na 2500 kilometara cesta, raskrižja, mostova i nerazvrstanih cesta, izvijestio je Grad.

Foto: Patrik Macek/pixsell

"Tijekom noći u Zagrebu je došlo do prestanka padalina, što je omogućilo učinkovitije čišćenje prometnica. Sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Kontinuiranim radom, ralice su do 6 sati ujutro prošle sve glavne ceste po kojima ide javni gradski prijevoz (ceste I. reda) koje su prohodne za prometovanje", izvijestio je u srijedu ujutro Zagrebački holding.

