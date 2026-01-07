FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U KRIŽEVCIMA /

Urušio se šator pod teretom snijega: 'Čulo se krckanje, ljudima sam rekao da izađu'

Urušio se šator pod teretom snijega: 'Čulo se krckanje, ljudima sam rekao da izađu'
×
Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell/ilustracija

Zamjenik gradonačelnika Križevaca Ivica Švagelj bio je u sredini šatora kad se počeo urušavati

7.1.2026.
11:18
Hina
Dalibor Urukalovic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pod teretom snijega u utorak oko 17,30 sati urušio se adventski šator na središnjem križevačkom trgu, njegovo naginjanje primijetio je zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj koji je nekoliko minuta ranije pozvao vatrogasce da uklone snijeg, a u incidentu nema ozlijeđenih.

Zamjenik gradonačelnika Križevaca Ivica Švagelj bio je u sredini šatora kad se počeo urušavati. "Čulo se krckanje pa sam povikao okupljenima da izađu“, rekao je Švagelj Hini.

Objasnio je kako je aluminijska konstrukcija polako počela popuštati pod teretom, a da je netko ranije primijetio kako se šator nakrivio i pozvao vatrogasce, do nemilog događaja ne bi ni došlo.

Gradonačelnik Tomislav Katanović kaže da je i prošle godine isti šator bio postavljen na trgu. Nije bilo opasnosti za posjetitelje jer je zamjenik gradonačelnika na vrijeme upozorio okupljene da napuste šator.

POGLEDAJTE VIDEO: Utrošeno 1100 tona soli u Zagrebu. Šef Zimske službe: 'Garantiram prohodnost, dat ćemo sve od sebe'

SnijegšatorAdventKriževci
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA U KRIŽEVCIMA /
Urušio se šator pod teretom snijega: 'Čulo se krckanje, ljudima sam rekao da izađu'