Urušio se šator pod teretom snijega: 'Čulo se krckanje, ljudima sam rekao da izađu'

Pod teretom snijega u utorak oko 17,30 sati urušio se adventski šator na središnjem križevačkom trgu, njegovo naginjanje primijetio je zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj koji je nekoliko minuta ranije pozvao vatrogasce da uklone snijeg, a u incidentu nema ozlijeđenih.

Zamjenik gradonačelnika Križevaca Ivica Švagelj bio je u sredini šatora kad se počeo urušavati. "Čulo se krckanje pa sam povikao okupljenima da izađu“, rekao je Švagelj Hini.

Objasnio je kako je aluminijska konstrukcija polako počela popuštati pod teretom, a da je netko ranije primijetio kako se šator nakrivio i pozvao vatrogasce, do nemilog događaja ne bi ni došlo.

Gradonačelnik Tomislav Katanović kaže da je i prošle godine isti šator bio postavljen na trgu. Nije bilo opasnosti za posjetitelje jer je zamjenik gradonačelnika na vrijeme upozorio okupljene da napuste šator.

POGLEDAJTE VIDEO: Utrošeno 1100 tona soli u Zagrebu. Šef Zimske službe: 'Garantiram prohodnost, dat ćemo sve od sebe'