PALO VIŠE OD POLA META /

Pune ruke posla za zimsku službu u Lici: Sela oko Gračaca zatrpana snijegom i potpuno nedostupna

Zimske službe u Lici i dalmatinskom zaleđu imale su proteklu noć i tijekom današnjeg dana pune ruke posla. Iako snijeg na južnom dijelu Like ne pada, još uvijek je dosta zaseoka koji su nedostupni i nije prohodno do njih. 

Predstavnik Crvenog križa iz Gračaca Tomislav Jazvec rekao je da je riječ od 20-ak naselja. 'Nadam se da će tijekom sutrašnjeg dana sve biti prohodno, da će svi imati komunikaciju s Gračacom. Uglavnom je riječ o starijoj populaciju koji su naučeni na zimske uvjete, na vrijeme se opskrbe za namirnice za 15 dana', rekao je Jazavec. 

Na nekim lokacijama je palo i preko 60 cm snijega, a zimskoj službi stvarali su problem snježni zapusi uslijed jakog vjetra. Čišćenje prometnica trebalo bi potrajati sve do jutra. Više pogledajte u prilogu 

7.1.2026.
17:07
Rade Županović
SnijegZimska SluzbaLika
