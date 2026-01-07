Pogledajte kako su se po noći čistile ulice Zagreba od snijega: Evo gdje još ima problema

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Voditelj Zimske službe Grada Zagreba Tomislav Hrastinski rekao je u srijedu poslije podneva da je trenutno oko 80 ekipa na terenu, prvenstveno na ulicama koje se nalaze u nižim prioritetima, te istaknuo da je za promet ponovno otvorena Sljemenska cesta, koja je za promet bila zatvorena od utorka poslijepodne.

U ZET-u kažu da je tramvajski promet redovit dok pojedine autobusne linije prometuju uz privremene izmjene i moguća odstupanja od reda vožnje.

Zbog snijega na kolniku, autobusna linija 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg) ne prometuje, dok linija 151 (Završje - Trg Stjepana Severa) od 11,15 sati ponovno prometuje redovito. Građani se o javnom gradskom prijevozu mogu informirati na internetskoj stranici ZET-a.

Zbog jakog vjetra prekinute autobusne linije prema Dalmaciji i obrnuto

Autobusni kolodvor Zagreb izvijestio je da je zbog nepovoljnih zimskih uvjeta i jakog vjetra prema Dalmaciji i obratno, do daljnjeg u prekidu prometovanje svih autobusnih linija. Putnike mole za strpljenje.

Iz zagrebačke Gradske uprave u srijedu ujutro su izvijestili da je svih 2500 kilometara cesta prohodno.

"Tijekom noći sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Ralice su do 6 sati ujutro prošle svih 2500 kilometara cesta i one su sve prohodne. Svoj dio u čišćenju pješačke zone, gradskih trgova, tramvajskih i autobusnih stajališta i okretišta, javnih nogostupa, pothodnika, javnih parkirnih područja, tržnica...odradili su i radnici Čistoće, Zrinjevca, Zagrebparkinga, Tržnica i Vodoopskrbe i odvodnje", izvijestila je jutros glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

Brojne službe i radnici ZET-a radili cijelu noć kako bi prijevoz funkcionirao

Istaknula je da su također radnici ZET-a radili cijelu noć kako bi javni prijevoz funkcionirao. Zahvalila je svim službama koje su, kazala je, odradile velik posao kako bi grad jutros uredno funkcionirao.

Kaže da se u prvoj smjeni jutros nastavljaju aktivnosti čišćenja snijega na kolnicima i detaljno čišćenje raskrižja, mostova i ostalih nerazvrstanih cesta, kao i preventivno soljenje kolnika, te posebno čišćenje javnih nogostupa.

U posljednja 24 sata, na posipanje prometnica utrošeno je otprilike 2500 tona soli i sipine. Zbog velike potrošnje soli, dodatno su angažirani kooperanti na razvoženju soli i sipine prema bazama Zagrebačkih cesta.

Iz Gradske uprave podsjećaju građane da nogostupe ispred svojih ulaza očiste prije nego što se temperature dodatno spuste. Starije, teško pokretne sugrađane mole da izbjegavaju kretanje do potpune normalizacije vremenskih uvjeta. Sve građane i dalje pozivaju na oprez u prometu.