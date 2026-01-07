FREEMAIL
KOALICIJA VOLJNIH /

Milanović komentirao slanje vojnika u Ukrajinu: 'Kao vrhovni zapovjednik poručujem hrvatskim građanima...'

Milanović komentirao slanje vojnika u Ukrajinu: 'Kao vrhovni zapovjednik poručujem hrvatskim građanima...'
Foto: Igor Soban/pixsell

'Financijska pomoć Ukrajini na koju se obvezala Vlada RH ne smije biti na štetu OSRH, dakle ne smije umanjiti sredstva potrebna za opremanje Hrvatske vojske'

7.1.2026.
12:36
danas.hr
Igor Soban/pixsell
Predsjednik Zoran Milanović na društvenim mrežama je komentirao slanje vojnika u Ukrajinu.

"Kao što sam već puno puta upozoravao da će se dogoditi, pojedine države tzv. koalicije voljnih odlučile su slati svoje vojnike u Ukrajinu. Jučer je u Parizu i formalno iskazana namjera Francuske, Velike Britanije i još nekih država da pošalju vojne postrojbe u Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom. Kako bih otklonio svaku sumnju o ulozi Hrvatske vojske u tzv. koaliciji voljnih, kao vrhovni zapovjednik OSRH poručujem hrvatskim građanima - Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu. O tome, što se mene tiče, ne treba dalje raspravljati", napisao je predsjednik Milanović te nastavio:

"Hrvatska je članica Europske unije i NATO te ima samo obveze koje proizlaze iz članstva u tim savezima, dok odluke tzv. koalicije voljnih ni na koji način ne obvezuju ni Hrvatsku ni Hrvatsku vojsku. U novom globalnom poretku koji se stvara i u kojemu, na žalost, sila i pravo jačega postaju pravilo u međunarodnim odnosima, ključna je i Ustavom propisana zadaća OSRH zaštita suvereniteta i neovisnosti te obrana teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

I zato sva dosadašnja i najavljena ulaganja u OSRH, uključujući i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, moraju imati za cilj povećanje spremnosti i sposobnosti OSRH za izvršenje te svoje ustavne zadaće. Pri tome, ističem, financijska pomoć Ukrajini na koju se obvezala Vlada RH ne smije biti na štetu OSRH, dakle ne smije umanjiti sredstva potrebna za opremanje Hrvatske vojske. Isto tako, takva pomoć ne smije ni na koji način biti na štetu hrvatskih građana i njihovog standarda. Dužnost svih hrvatskih institucija vlasti je brinuti se za hrvatske nacionalne interese i za interese naših građana", zaključio je predsjednik.

