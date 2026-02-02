Čistačica dala otkaz nakon što je dočekala šokantna poruka: Nevjerojatno što su od nje tražili

Posao čistačica rijetko je lagan i često je daleko od onoga što mnogi zamišljaju. Osim što se svakodnevno susreću s iznimno teškim i nehigijenskim uvjetima koji mogu izazvati mučninu, nerijetko se moraju nositi i s nerealnim očekivanjima, lošim odnosom poslodavaca pa čak i otvorenim mobingom.

Upravo takvo iskustvo doživjela je i jedna čistačica čija je priča ovih dana zgrozila društvene mreže. Naime, tijekom jednog redovnog čišćenja stana dočekalo ju je nešto što nije mogla ni zamisliti. Na stolu je pronašla poruku ostavljenu na komadiću papira, a sadržaj ju je potpuno šokirao.

"Za našu čistačicu. Sakrili smo 100 patkica po stanu kako bismo se uvjerili da je posao dobro odrađen. Molimo vas da sve patkice ostavite u ovoj tegli", pisalo je u poruci.

Ne, nije bila šala

Ubrzo je shvatila da se ne radi o šali. Po cijelom stanu počela je pronalaziti male gumene patkice skrivene na najrazličitijim mjestima. Umjesto da obavlja svoj posao s povjerenjem i poštovanjem, osjećala se nadzirano i poniženo.

Cijelu situaciju odlučila je podijeliti na TikToku, gdje je objavila fotografije poruke i patkica koje je postupno pronalazila tijekom čišćenja. Video je ubrzo postao viralan, prikupivši preko četiri milijuna pregleda i izazvao lavinu reakcija.

Dok su jedni poručivali kako bi na njezinu mjestu bez razmišljanja odmah dali otkaz, drugi su u komentarima maštali o raznim, često vrlo maštovitim osvetama za ovakav ponižavajući pristup, jasno poručujući da takvo ponašanje poslodavaca nema nikakvo opravdanje.

"Skupio bih svih 100, ništa ne bih očistio i otišao", "Imali su vremena za ovo, trebali su jednostavno sami očistiti mjesto", "Kao netko tko ima vlastiti posao čišćenja, ovo bi mi bilo posljednje čišćenje za njih", "Ostavila bih poruku 'pogodi koje sam od tvojih osobnih stvari umočila u WC školjku prije nego što sam je očistila'", "Morali bi pronaći nekog drugog. Ovo je tako uvredljivo", "Ljudi stvarno misle da se svačiji život vrti oko njih", samo su neki od komentara.