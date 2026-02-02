Sin norveške princeze uhićen zbog prijetnje nožem uoči suđenja za četiri silovanja

Marius Borg Høiby, najstariji sin norveške prijestolonasljednice, princeze Mette-Marit ponovno je priveden u nedjelju navečer u Oslu zbog novih sumnji iznesenih protiv njega, objavila je u ponedjeljak norveška policija uoči sutrašnjeg početka suđenja za brojna kaznena djela, među kojima je silovanje.

"Policija je u nedjelju navečer uhitila Mariusa Borga Høibyja zbog sumnje na napad, prijetnju nožem i kršenje zabrane prilaza", stoji u objavi policije u Oslu, ali se ne otkriva identitet navodne žrtve ili žrtava.

Policija će tražiti njegovo četverotjedno pritvaranje "zbog opasnosti od toga da bi ponovno mogao počiniti kazneno djelo", dodaje policija, no odbija iznijeti pojedinosti.

Høiby (29) je princezin sin iz kratke veze s osuđivanim zločincem u kojoj je bila prije udaje za princa Haakona.

Optužen za silovanje, zlostavljanje i djela povezana s drogom

Mladić se već trebao pojaviti na sudu u Oslu da bi se suočio s optužnicom koja ga tereti po 38 točaka, među kojima su četiri optužbe za silovanje, fizičko i psihičko zlostavljanje te više kaznenih djela povezanih s drogom. No on negira najteže optužbe.

U ovom je slučaju navodno sedmero žrtava, a četiri se optužnice navodno odnose na silovanje djevojaka koje se nisu bile u stanju braniti, zbog čega je Høibyju ranije izrečena zabrana prilaza.

Bude li osuđen za najteže optužbe koje su već podignute protiv njega, sin buduće norveške kraljice suočava se sa zatvorskom kaznom u trajanju do 16 godina.

Suđenje bi trebalo trajati do 19. ožujka, a presuda se očekuje nekoliko tjedana kasnije.

