VOZAČI U BOLNICI /

Lančani sudar tri kamiona, od jednog ostao samo kostur: Uznemirujući prizori iz susjedstva

Foto: F.a.bobo/f.a. Bobo
1 /10
Dionica štajerske autoceste između Pesnice i Šentilja u Sloveniji još je uvijek zatvorena nakon prometne nesreće u kojoj su rano ujutro u ponedjeljak sudjelovala tri kamiona

Kako javlja 24.ur.com, vjeruje se da su se vozila lančano sudarila te da su dvojica vozača zadobila ozljede i završila u bolnici, dok treći nije ozlijeđen. Prema trenutačno dostupnim informacijama, nijedan kamion nije prevozio opasne materijale. 

U potpunosti spaljen 

Policija je dojavu dobila oko 5.20 sati, a prva izvješća sugeriraju da se jedan kamion zabio u kamion ispred sebe, koji je potom udario u treći. Jedan kamion u sudaru se zapalio, a na fotografijama s lica mjesta vidi se da je u potpunosti izgorio. 

Autocesta prema Austriji ostat će zatvorena sve dok se zapaljeno vozilo ne ukloni. Promet prema Mariboru odvija se jednom trakom te se stvaraju velike gužve. 

Sudar kombija i cisterne 

Podsjetimo, na štajerskoj autocesti do teške prometne nesreće došlo je i prije nešto više od dva tjedna. Cisterna koja je između čvorova Slovenske Konjice i Slovenske Bistrice Jug prevozila 30.000 litara dizelskog goriva prevrnula se i skliznula na drugi kolnik u suprotnom smjeru. Na nju je tada naletio kombi, čiji je vozač ostao zarobljen i umro na licu mjesta.

Na mjestu tragedije izbio je veliki požar - crni dim izdigao se nad nebom, a plamen je gutao vozila. U gašenju buktinje sudjelovalo je 80 vatrogasaca. 

POGLEDAJTE VIDEO: Lančani sudar 100 automobila u Michiganu

2.2.2026.
10:54
Erik Sečić
F.a.bobo/f.a. Bobo
Prometna NesrećaLančani SudarSlovenijaKamion
