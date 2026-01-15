Zatvorena autocesta zbog strašne nesreće: Izbila ogromna buktinja

Zbog teške prometne nesreće u oba smjera je zatvorena štajerska autocesta u Sloveniji između čvorova Slovenske Konjice i Slovenske Bistrice Jug.

Na fotografijama koje je dobio 24 Ur, vidi se da je na mjestu nesreće izbio veliki požar, a vatrogasci se bore s buktinjom. Veliki crni dim izdiže se u nebo, dok plamen očito guta vozila.

Sudeći po snimkama čitatelja, čini se da su u nesreći sudjelovali kombi i cisterna.

Za sada nisu poznati detalji strašne nesreće te se čekaju informacije policije. Nije poznato ima li ozlijeđenih ni žrtava.

Na autocesti su se stvorile velike gužve, kao i na regionalnim cestama u okolici.

Prometno-informacijski centar savjetuje vozačima da se kod Slovenske Bistrice preusmjere na regionalnu cestu prema Celju, a kod Slovenskih Konjica prema Mariboru.

