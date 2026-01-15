FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS KOD SUSJEDA /

Zatvorena autocesta zbog strašne nesreće: Izbila ogromna buktinja

Zatvorena autocesta zbog strašne nesreće: Izbila ogromna buktinja
×
Foto: 24 Ur

Na autocesti su se stvorile velike gužve, kao i na regionalnim cestama u okolici

15.1.2026.
9:19
Dunja Stanković
24 Ur
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zbog teške prometne nesreće u oba smjera je zatvorena štajerska autocesta u Sloveniji između čvorova Slovenske Konjice i Slovenske Bistrice Jug. 

Na fotografijama koje je dobio 24 Ur, vidi se da je na mjestu nesreće izbio veliki požar, a vatrogasci se bore s buktinjom. Veliki crni dim izdiže se u nebo, dok plamen očito guta vozila. 

Sudeći po snimkama čitatelja, čini se da su u nesreći sudjelovali kombi i cisterna. 

Zatvorena autocesta zbog strašne nesreće: Izbila ogromna buktinja
Foto: 24 Ur
Zatvorena autocesta zbog strašne nesreće: Izbila ogromna buktinja
Foto: 24 Ur
Zatvorena autocesta zbog strašne nesreće: Izbila ogromna buktinja
Foto: 24 Ur
Zatvorena autocesta zbog strašne nesreće: Izbila ogromna buktinja
Foto: 24 Ur

Za sada nisu poznati detalji strašne nesreće te se čekaju informacije policije. Nije poznato ima li ozlijeđenih ni žrtava. 

Na autocesti su se stvorile velike gužve, kao i na regionalnim cestama u okolici. 

Prometno-informacijski centar savjetuje vozačima da se kod Slovenske Bistrice preusmjere na regionalnu cestu prema Celju, a kod Slovenskih Konjica prema Mariboru. 

Zatvorena autocesta zbog strašne nesreće: Izbila ogromna buktinja
Foto: 24 Ur
Zatvorena autocesta zbog strašne nesreće: Izbila ogromna buktinja
Foto: 24 Ur
Zatvorena autocesta zbog strašne nesreće: Izbila ogromna buktinja
Foto: 24 Ur
Zatvorena autocesta zbog strašne nesreće: Izbila ogromna buktinja
Foto: 24 Ur

POGLEDAJTE VIDEO: Kamion sletio s ceste kod Novigrada: Okrenuo se u suprotan smjer, pogledajte snimku

NesreĆaSlovenijaAutocestaPožar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS KOD SUSJEDA /
Zatvorena autocesta zbog strašne nesreće: Izbila ogromna buktinja