BEZ ZADRŠKE /

Sandi Pego otišao na transplantaciju kose u Tursku pa pokazao kako je to izgledalo

×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jedan od najpoznatijih domaćih influencera, Sandi Pego, otputovao je u Tursku te s pratiteljima na Instagramu podijelio kako izgleda proces transplantacije kose

2.3.2026.
19:40
Hot.hr
Marko Prpic/PIXSELL
Hrvatski influencer Sandi Pego na Instagramu broji čak 182.000 pratitelja, a s njima je sada podijelio i kako izgleda cijeli proces transplantacije kose.

Kako bi obavio transplantaciju kose, Pego je otputovao u Tursku, državu u koju mnogi putuju s istim ciljem.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Iskreni influencer na Instagramu je opisao čitav proces: od dolaska u kliniku preko samog zahvata, a onda i oporavak.

Njegovi pratitelji tako su dobili uvid u konzultacije prije zahvata, kao i u 3D skeniranje vlasišta koje pomoću AI tehnologije analizira stanje njegove kose te izračunava koliko folikula je potrebno presaditi.

Foto: Screenshot/Instagram/Sandi Pego
Foto: Screenshot/Instagram/Sandi Pego

''Familijo, sad mi vade folikule, spremaju ih sa strane i onda će biti postavljanje na novo mjesto", objasnio je Sandi koji je snimio i kako izgleda vlasište dan nakon zahvata.

Foto: Screenshot/Instagram/Sandi Pego

Kako se čini, Sandijevo putovanje presađivanja kose još će neko vrijeme biti tema na njegovim društvenim mrežama, a pravi rezultati zahvata najčešće su vidljivi tek nekoliko mjeseci nakon zahvata.

POGLEDAJTE VIDEO: Automehaničar koji tka i knjigovotkinja koja štrika: Ljubav iz Kruševice njeguje šokačku tradiciju

 

komentara
