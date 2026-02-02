FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKA SUDBINA /

Sjećate li se vrckaste Kelly Bundy? Tragedija joj je promijenila život, a ovako danas izgleda

Sjećate li se vrckaste Kelly Bundy? Tragedija joj je promijenila život, a ovako danas izgleda
Foto: Columbia Pictures Television/album/profimedia
Christina Applegate (54), američka glumica i producentica, već više od tri desetljeća osvaja publiku svojim talentom, šarmom i izuzetnom posvećenošću ulogama. Rođena 25. studenog 1971. godine u Hollywoodu, Christina je glumačku karijeru započela još kao dijete, a široj javnosti postala je poznata kao Kelly Bundy u kultnoj humorističnoj seriji Bračne vode.
1 /23
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Christina Applegate (54) američka je glumica poznata po ulozi Kelly Bundy u seriji Bračne vode, a kasnije i po hitovima poput Anchormana, Samantha Who? i Dead to Me. Tijekom karijere osvojila je brojne nagrade i priznanja, a javnost ju posebno cijeni zbog otvorenosti o osobnim borbama, uključujući rak dojke i multiplu sklerozu. Unatoč zdravstvenim izazovima, ostala je aktivna i inspiracija mnogima svojom snagom, humorom i iskrenošću, a u našoj galeriji pogledajte kako se mijenjala tijekom godina. 

2.2.2026.
6:01
Hot.hr
Courtesy Everett Collection/everett/profimedia
Christina ApplegatePrije I PoslijeTransformacija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TEŠKA SUDBINA /
Sjećate li se vrckaste Kelly Bundy? Tragedija joj je promijenila život, a ovako danas izgleda