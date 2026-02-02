Sjećate li se vrckaste Kelly Bundy? Tragedija joj je promijenila život, a ovako danas izgleda

Christina Applegate (54) američka je glumica poznata po ulozi Kelly Bundy u seriji Bračne vode, a kasnije i po hitovima poput Anchormana, Samantha Who? i Dead to Me. Tijekom karijere osvojila je brojne nagrade i priznanja, a javnost ju posebno cijeni zbog otvorenosti o osobnim borbama, uključujući rak dojke i multiplu sklerozu. Unatoč zdravstvenim izazovima, ostala je aktivna i inspiracija mnogima svojom snagom, humorom i iskrenošću, a u našoj galeriji pogledajte kako se mijenjala tijekom godina.