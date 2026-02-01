Nije mu bilo dobro! Otkriveno što je Đoković stavio u usta tijekom finala protiv Alcaraza

Španjolac Carlos Alcaraz, vodeći tenisač svijeta, pobjednik je Australian Opena svladavši u finalu u Melbourneu Srbina Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 nakon tri sata igre.

Alcarazu (22) je ovo prvi Australian open, a time je postao najmlađi tenisač sa sva četiri osvojena Grand Slam turnira.

Đoković (38) je ostao na deset osvojenih Australian Opena i 24 Grand Slam titule.

Đoković je osvajanjem prvog seta iznenadio dio teniske javnosti, no potom je uslijedio osjetan pad u njegovoj igri. Carlos Alcaraz to je iskoristio, najprije izjednačivši meč, a zatim i potpuno preokrenuvši tijek velikog finala.

U pauzi između trećeg i četvrtog seta Novak je zatražio liječničku pomoć. Uz klupu mu je prišla liječnica s torbom lijekova, a Đoković je zatražio tabletu za želudac. Nakon što ju je popio, vratio se na teren i nastavio dvoboj protiv 16 godina mlađeg suparnika.