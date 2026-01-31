FREEMAIL
PRIPREMA ZA NAJVEĆI SPEKTAKL /

Gornja Stubica oživjela povijest: Ovi su kmetovi spremni za bitku! Seljačka buna ih čeka

Gornja Stubica oživjela povijest: Ovi su kmetovi spremni za bitku! Seljačka buna ih čeka
Foto: Marko Seper/pixsell
Gornja Stubica ponovno je oživjela povijest kroz tradicionalnu manifestaciju 'Putanje kmetov' podno Gupčeve lipe. Program je započeo koncertom grupe Teranino, nakon čega je uslijedio dolazak, naoružavanje i obučavanje pobunjenih kmetova za Seljačku Bunu.

Sudionici su od rodne kuće Matije Gupca u Hižakovcu krenuli prema lipi, pripremajući se za Bitku kod Stubice. 'Puntanje kmetov' pokazuje svakodnevni život i borbene pripreme kmetova iz 16. stoljeća, uvodeći u najveći povijesni spektakl u Hrvatskoj – Seljačku bunu.

31.1.2026.
17:41
danas.hr
Marko Seper/pixsell
Seljačka BunaManifestacija
