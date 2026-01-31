Gornja Stubica oživjela povijest: Ovi su kmetovi spremni za bitku! Seljačka buna ih čeka

Gornja Stubica ponovno je oživjela povijest kroz tradicionalnu manifestaciju 'Putanje kmetov' podno Gupčeve lipe. Program je započeo koncertom grupe Teranino, nakon čega je uslijedio dolazak, naoružavanje i obučavanje pobunjenih kmetova za Seljačku Bunu.

Sudionici su od rodne kuće Matije Gupca u Hižakovcu krenuli prema lipi, pripremajući se za Bitku kod Stubice. 'Puntanje kmetov' pokazuje svakodnevni život i borbene pripreme kmetova iz 16. stoljeća, uvodeći u najveći povijesni spektakl u Hrvatskoj – Seljačku bunu.

Kako je to danas izgledalo pogledajte u našoj galeriji