Bio joj je trener, a onda se rodila ljubav: Razlika među njima je 34 godina, ali njih to ne dotiče
Hannah Dickson, 23-godišnjakinja iz Južne Karoline, oduvijek je znala da je privlače stariji muškarci. Smatrala je da su dečki njezinih godina "previše djetinjasti" i zainteresirani samo za videoigre. Stoga, kada se zaljubila u 57-godišnjeg Chrisa Willinghama, muškarca više nego dvostruko starijeg od sebe, nije se osjećala dužno nikome objašnjavati njihovu povezanost. Umjesto toga, svoj nekonvencionalni odnos s ponosom prikazuje na društvenim mrežama, prkoseći predrasudama i pokazujući da ljubav dolazi u različitim oblicima.
Njihova priča, koja je privukla milijune pogleda na TikToku, postala je predmetom žustrih rasprava, no oni imaju jasnu poruku za sve kritičare: "Nemojte suditi dok ne probate".