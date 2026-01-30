FREEMAIL
ČUVAJTE ŽIVCE /

Počinje kaos u Zagrebu, stigla je 'teška artiljerija': Mogući su poremećaji

Počinje kaos u Zagrebu, stigla je 'teška artiljerija': Mogući su poremećaji
Foto: Patrik Macek/pixsell
U petak i subotu Zagreb je domaćin velikog međunarodnog skupa Europske pučke stranke. Na skupu se očekuje više od 20 stranačkih čelnika iz Europske unije, među njima i čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen te njemački kancelar Friedrich Merz.

Na skupu će raspravljati o aktualnoj geopolitičkoj situaciji i globalnim izazovima, a bit će donesena i zajednička izjava o demografskoj obnovi. 

Zbog velikog broja štićenih kolona, tijekom cijelog dana mogući su zastoji u prometu, koji bi mogli trajati i sutra kad sastanak završava.

Podsjetimo, skup počinje u 16 sati u hotelu Westin, tako da će Savska cesta tijekom dana biti zatvorena. Iz zagrebačke policije kažu kako će njihovi službenici povremeno, na području južnog i središnjeg dijela grada Zagreba, fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta, pri čemu su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa. 

30.1.2026.
13:57
Erik Sečićdanas.hr
Patrik Macek/pixsell
ZagrebEuropska Pučka StrankaPrometUrsula Von Der LeyenAndrej PlenkovićSavska CestaGužva
