OTIŠAO U ESKTREME /

Od holivudskog zavodnika do hodajućeg kostura: Transformacija Christiana Balea šokirala je svijet

Od holivudskog zavodnika do hodajućeg kostura: Transformacija Christiana Balea šokirala je svijet
Foto: Supplied By Lmk/ipa-agency.net/ipa/profimedia
Christian Bale, jedan od najposvećenijih i najpoznatijih glumaca svoje generacije, danas slavi 52. rođendan. Njegova karijera obilježena je ulogama koje su ga uvrstile među holivudske velikane, a publika ga pamti ne samo po talentu već i po ekstremnim fizičkim transformacijama za filmske uloge.
Christian Bale danas slavi 52. rođendan, a njegova karijera ostaje upamćena po nevjerojatnim fizičkim transformacijama koje je podnosio za uloge. Od ekstremnog mršavljenja za film The Machinist, gdje je gotovo izgledao kao kostur, do nabacivanja mišićne mase za Batman Begins, Bale je doslovno mijenjao tijelo kako bi dočarao likove koje tumači.

Glumac je poznat po svojoj posvećenosti ulogama, ali i rizicima koje preuzima po vlastito zdravlje. Njegove transformacije nisu samo impresivne, već i šokantne, pokazujući koliko je spreman otići do krajnjih granica za autentičnost u filmu. Baleove uloge i njegova spremnost da mijenja tijelo ostavljaju bez daha kako publiku, tako i kolege u filmskoj industriji, a kako se točno mijenjao tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji. 

30.1.2026.
5:59
Hot.hr
Profimedia/kolaž
Christian BaleGlumacTransformacija
Od holivudskog zavodnika do hodajućeg kostura: Transformacija Christiana Balea šokirala je svijet