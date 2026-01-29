FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FILMSKI SPEKTAKL /

I u Srbiji potpuno ludilo: Evo koje zvijezde su se pojavile na premijeri hit filma 'Svadba'

I u Srbiji potpuno ludilo: Evo koje zvijezde su se pojavile na premijeri hit filma 'Svadba'
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Linda Begonja i Rene Bitorajac
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Svečana premijera filma Svadba održana je u srijedu navečer u Beogradu, gdje se u Sava centru okupila brojna glumačka i javna scena regije.

Među uzvanicima su bili i članovi glumačke ekipe, a Rene Bitorajac rado je pozirao s glumicom Lindom Begonjom. Na premijeru je stigla i Anđelka Stević Žugić u pratnji supruga Marka Žugića, a pojavio se i redatelj Igor Šeregi sa suprugom te Dragan Bjelogrlić.

Crveni tepih nije prošao ni bez drugih poznatih glumačkih imena, ali ni sportaša, koji su došli podržati novu filmsku priču. Kako je izgledala atmosfera i tko je sve stigao na premijeru filma Svadba, pogledajte u našoj galeriji.

29.1.2026.
8:58
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Premijera FilmaSvadbaBeograd
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FILMSKI SPEKTAKL /
I u Srbiji potpuno ludilo: Evo koje zvijezde su se pojavile na premijeri hit filma 'Svadba'