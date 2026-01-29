I u Srbiji potpuno ludilo: Evo koje zvijezde su se pojavile na premijeri hit filma 'Svadba'

Svečana premijera filma Svadba održana je u srijedu navečer u Beogradu, gdje se u Sava centru okupila brojna glumačka i javna scena regije.

Među uzvanicima su bili i članovi glumačke ekipe, a Rene Bitorajac rado je pozirao s glumicom Lindom Begonjom. Na premijeru je stigla i Anđelka Stević Žugić u pratnji supruga Marka Žugića, a pojavio se i redatelj Igor Šeregi sa suprugom te Dragan Bjelogrlić.

Crveni tepih nije prošao ni bez drugih poznatih glumačkih imena, ali ni sportaša, koji su došli podržati novu filmsku priču. Kako je izgledala atmosfera i tko je sve stigao na premijeru filma Svadba, pogledajte u našoj galeriji.