Prepoznajete li Oprah Winfrey? U mladosti su je zlostavljali, a onda je postala milijarderka

Danas jedna od najutjecajnijih žena svijeta slavi 72. rođendan – Oprah Winfrey (72). Od skromnog djetinjstva u Kosciusku u saveznoj državi Mississippi, obilježenog siromaštvom i teškim obiteljskim okolnostima, Oprah je izgradila globalno medijsko carstvo i postala simbol uspjeha i inspiracije. Najpoznatija je po kultnoj emisiji The Oprah Winfrey Show, koja se emitirala 25 sezona i promijenila televizijski landscape, a njezino ime danas je sinonim za moć, utjecaj i filantropiju. Winfrey je postala prva crna milijarderka na svijetu, a Forbes procjenjuje njezino bogatstvo na oko 2,5 milijarde dolara. Kroz svoju karijeru bila je Emmyjem nagrađivana voditeljica, glumica nominirana za Oscara, producentica i pokretačica brojnih društvenih inicijativa, uključujući obrazovanje mladih i prava žena. Osim što je oblikovala televizijsku industriju, inspirirala je milijune kroz Oprah’s Book Club, OWN mrežu i vlastite medijske projekte. Iako joj je djetinjstvo bilo teško i traumatično, ta iskustva oblikovala su njezinu empatiju i odlučnost da mijenja svijet, čineći je ne samo medijskom, nego i društvenom ikonom. Danas, u 72. godini, Oprah slavi svoj život, karijeru i nasljeđe koje će nadahnjivati generacije.