Tako slave Hrvati! Pogledajte ludnicu s navijačima, bilo je i suza, nitko nije ostao ravnodušan

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatski rukometaši pobijedili su Mađarsku sa 27-25 (13-15) čime su osvojili prvo mjesto u skupini 2 drugog kruga grupne faze i po deseti put u povijesti ušli u polufinale na Europskom prvenstvu.

Mađari su bili bolja momčad u prvom poluvremenu te su sve do polovice drugog poluvremena bili u vodstvu. Promjenom obrane Hrvatska je uspjela doći do preokreta i pobjede za plasman u polufinale u kojem će hrvatskim rukometašima suparnik biti Njemačka ili Danska.

Čak četvorica igrača su postigli po četiri pogotka za Hrvatsku, Mario Šoštarić, sva četiri iz sedmeraca, te Luka Lovre Klarica, Tin Lučin i David Manrić, koji je bio strijelac posljednjeg gola. Po triput su mrežu zatresli Zlatko Raužan, Veron Načinović i Ivan Martinović, a po jednom Mateo Maraš i Luka Cindrić.

Dominik Kuzmanović je skupio devet obrana.

Uz Hrvatsku, u polufinale iz ove skupine ide i Island koji je to osigurao pobjedom nad Slovenijom 39-31.

28.1.2026.
20:06
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026HrvatskaMađarskaSlavlje
