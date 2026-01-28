Zaludio tinejdžerice, a onda je uslijedio pakao: Ovako danas izgleda najpoželjniji frajer 90-ih

Nick Carter, jedan od najpoznatijih članova Backstreet Boysa, danas slavi 46. rođendan, a njegova životna priča daleko je složenija od imidža tinejdžerskog idola koji je obilježio devedesete. Svjetsku slavu stekao je kao najmlađi član jednog od najuspješnijih boy bendova svih vremena, s kojim je prodao više od 100 milijuna albuma i ostavio neizbrisiv trag u pop-kulturi.

Ipak, iza pozornice suočavao se s brojnim izazovima – od pritiska slave i odrastanja pred očima javnosti do borbe s ovisnostima i emocionalnim problemima. Posebno težak udarac za njega bila je smrt mlađeg brata Aarona Cartera 2022. godine, nakon godina složenog odnosa i javnih obiteljskih problema.

Danas, međutim, Nick živi mirnijim životom – posvećen je supruzi Lauren Kitt i njihovo troje djece te često ističe kako su mu obitelj i očinstvo donijeli stabilnost i novi smisao, a kako se mijenjao tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji.