FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREPOZNAJETE LI GA? /

Zaludio tinejdžerice, a onda je uslijedio pakao: Ovako danas izgleda najpoželjniji frajer 90-ih

Zaludio tinejdžerice, a onda je uslijedio pakao: Ovako danas izgleda najpoželjniji frajer 90-ih
Foto: Media Punch, Mediapunch Inc/alamy/profimedia
Nick Carter, američki pjevač i jedan od najprepoznatljivijih članova legendarne grupe Backstreet Boys, već više od tri desetljeća nalazi se pod svjetlima reflektora. Od tinejdžerskog idola koji je obilježio devedesete do zrelog glazbenika i obiteljskog čovjeka, Carterov život obilježen je velikim uspjesima, ali i osobnim borbama koje je javno dijelio s publikom.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nick Carter, jedan od najpoznatijih članova Backstreet Boysa, danas slavi 46. rođendan, a njegova životna priča daleko je složenija od imidža tinejdžerskog idola koji je obilježio devedesete. Svjetsku slavu stekao je kao najmlađi član jednog od najuspješnijih boy bendova svih vremena, s kojim je prodao više od 100 milijuna albuma i ostavio neizbrisiv trag u pop-kulturi.

Ipak, iza pozornice suočavao se s brojnim izazovima – od pritiska slave i odrastanja pred očima javnosti do borbe s ovisnostima i emocionalnim problemima. Posebno težak udarac za njega bila je smrt mlađeg brata Aarona Cartera 2022. godine, nakon godina složenog odnosa i javnih obiteljskih problema.

Danas, međutim, Nick živi mirnijim životom – posvećen je supruzi Lauren Kitt i njihovo troje djece te često ističe kako su mu obitelj i očinstvo donijeli stabilnost i novi smisao, a kako se mijenjao tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji. 

28.1.2026.
7:24
Hot.hr
Media Punch, Mediapunch Inc/alamy/profimedia
Nick CarterRođendanBackstreet Boys
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PREPOZNAJETE LI GA? /
Zaludio tinejdžerice, a onda je uslijedio pakao: Ovako danas izgleda najpoželjniji frajer 90-ih