FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAO DA NE STARI /

Sigurno znate bar jednu njegovu pjesmu, ali mnogi uopće ne znaju kako izgleda: Godinama se gotovo nije promijenio

Sigurno znate bar jednu njegovu pjesmu, ali mnogi uopće ne znaju kako izgleda: Godinama se gotovo nije promijenio
Foto: Johanna Geron/belga Press/profimedia
Paul Van Haver, poznatiji pod umjetničkim imenom Stromae, belgijski je pjevač i autor koji spaja elektroničku glazbu i hip-hop.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iako mnogo ljudi ne zna kako izgleda, puno ih bez razmišljanja prepoznaje njegove pjesme koje su postale svjetski hitovi, a među njima se posebno ističe legendarna “Alors on danse”. Stromae (40), pravim imenom Paul Van Haver, jedan je od najutjecajnijih belgijskih glazbenika posljednjih desetljeća. Od skromnih početaka u Bruxellesu do vrhova europskih top-lista, njegov put obilježen je velikim uspjesima i snažnim emocijama. U galeriji donosimo fotografije pjevača koji je osvojio publiku zaraznim ritmovima, ali i iskrenim tekstovima koji su ga učinili jedinstvenim na svjetskoj sceni.

27.1.2026.
17:47
Hot.hr
Valery Hache/afp/profimedia
PjevačBelgijaStromae
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAO DA NE STARI /
Sigurno znate bar jednu njegovu pjesmu, ali mnogi uopće ne znaju kako izgleda: Godinama se gotovo nije promijenio