Sigurno znate bar jednu njegovu pjesmu, ali mnogi uopće ne znaju kako izgleda: Godinama se gotovo nije promijenio

Iako mnogo ljudi ne zna kako izgleda, puno ih bez razmišljanja prepoznaje njegove pjesme koje su postale svjetski hitovi, a među njima se posebno ističe legendarna “Alors on danse”. Stromae (40), pravim imenom Paul Van Haver, jedan je od najutjecajnijih belgijskih glazbenika posljednjih desetljeća. Od skromnih početaka u Bruxellesu do vrhova europskih top-lista, njegov put obilježen je velikim uspjesima i snažnim emocijama. U galeriji donosimo fotografije pjevača koji je osvojio publiku zaraznim ritmovima, ali i iskrenim tekstovima koji su ga učinili jedinstvenim na svjetskoj sceni.