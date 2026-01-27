Hamilton i Leclerc doživjeli nezgodu na predstavljanju bolida, paparazzi sve snimio

Uoči nove uzbudljive sezone Formule 1 koju ćete ekskluzivno moći gledati na RTL-u i platformi VOYO, momčadi predstavljaju i testiraju svoje nove bolide, a prije nekoliko dana na predstavljaju bolida Ferrarija u talijanskom Fioranu Circuitu u Maranellu u Modeni snimljena je zanimljiva situacija.

Spektakularne utrke Formule 1 u 2026., 2027. i 2028. možete ekskluzivno gledati na RTL-u i platformi VOYO

Preko šljunka do fanova

Naime, piloti Ferarrija, sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton i Charles Leclerc su, nakon izlaska iz skupocjenog SUV-a, krenuli preko šljunka prema okupljenim fanovima uz stazu kako bi ih pozdravili, ali polje je bilo izuzetno blatno jer je padala kiša. Hamilton i Leclerc su pozdravili navijače, ali kad su se vraćali prema vozilu njihove tenisice su bile jako blatnjave. Paparazzi je tada iz daljine snimio kako dečki čiste svoje tenisice od blata...

Posebno se trudio u tome Leclerc, a kad su dečki skidali blato sa svojih tenisica, smijali su se i zafrkavali. Situacija je bila izuzetno simpatična, a sudeći prema reakcijama zvijezda Formule 1, dobro su se zabavili i nasmijali pritom.

Fanovi žestoko kritiziraju logo na novom Ferrarijevom bolidu

Za spomenuti kako su fanovi Formule 1 žestoko kritizirali dizajn Ferrarijevog novog bolida za nadolazeću sezonu – zbog loga jednog sponzora. Lewis Hamilton i Charles Leclerc pokazali su novi izgled automobila dok se pripremaju za prvi Grand Prix u ožujku. No, navijači su bijesni nakon što je jedna tvrtka za informatičku tehnologiju dobila istaknuto mjesto na potpuno novom bolidu koji se zove Scuderia Ferrari SF-26.

Ljutiti ljubitelji F1-a nisu oklijevali izraziti svoj bijes na društvenim mrežama nakon otkrivanja novog automobila.

Jedan je komentirao:

"Bolje nego neki recentni pokušaji Ferrarija. Taj logo i dalje iskače kao bradavica jer je previše plav i jednostavno lošeg izgleda."

Drugi je dodao:

"Zašto Ferrari automobil ne može biti potpuno crven? Što je s bijelim linijama? Također, naglašeni logo me živcira."

Treći je napisao:

"Ferrari je brzo počeo padati čim je taj logo došao na auto, vjerojatno će biti isto i ove sezone."

Četvrti je primijetio:

"Sviđa mi se svjetlija crvena i bijela. Tamnija crvena bila je seksepilnija, ali ovo podsjeća na Marlboro Ferrari vibe. Međutim, sporni logo ostaje, uništava sve!"

Ferrari kreće u pohod prekida suše

Ferrari je otkrio svoj novi automobil u svom sjedištu u Maranellu I kreću u sezonu 2026. s ciljem prekida sušne serije koja traje gotovo dva desetljeća.

Zadnji put Ferrari je osvojio titulu u kategoriji konstruktora davne 2008. godine, dok je finski pilit Formule 1 Kimi Raikkonen bio posljednje veliko ime koje je u 2007. godini osvojilo naslov Svjetskog prvaka. Unatoč kritikama od strane navijača, glavni čovjek Ferrarija Fred Vasseur uvjeren je da će Ferrari imati sezonu za pamćenje nakon što su napravili ogromne promjene na svom bolidu.

"To je vjerojatno najveća promjena u pravilnicima F1 u posljednjih 25 godina", naglasio je Fred Vasseur i nastavio:

"Mi mijenjamo šasiju, motor, bateriju, gume, sportske regulacije. To znači da je pristup malo drugačiji. Moramo krenuti od nule u svakom pojedinom segmentu", prenosi The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 ekskluzivno na RTL-u: 'Ulazimo u potpuno nepoznatu (se)zonu, puno toga se mijenja'