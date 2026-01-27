Privatno F1 testiranje kakvo još nismo vidjeli: Što je procurilo iz Barcelone i tko je izostao

Formula 1 novu eru dočekuje u neuobičajenim okolnostima, a prvi nagovještaji tehničkih izazova stigli su već u Barceloni. Iako je na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya započeo petodnevni “shakedown” uoči sezone 2026., nekoliko momčadi odlučilo je ostati po strani među njima i Aston Martin te Williams.

Williams je još prošlog tjedna potvrdio da uopće neće sudjelovati u privatnom testiranju u Španjolskoj. Razlog je kašnjenje u razvoju novog bolida FW48, zbog čega je momčad odlučila preskočiti Barcelonu i fokus prebaciti isključivo na službena testiranja u Bahreinu. U Groveu smatraju da je takav pristup sigurniji uoči sezone koja donosi velike tehničke promjene.

Sličan, ali nešto oprezniji put odabrao je i Aston Martin. Prema informacijama koje donosi Motorsport.com, britanska momčad neće biti na stazi tijekom prva dva dana testiranja, a vrlo je moguće da će se u Barceloni pojaviti tek u četvrtak. Time Aston Martin svjesno propušta barem jedan od maksimalno dopuštena tri dana vožnje.

Formula 1 was not kidding when they said the testing in Barcelona would be private #F1 #F1Testing pic.twitter.com/8uxk1y0Sjb — Phillip Slaton (@phillipslaton) January 26, 2026

Testiranje u Barceloni, koje se održava od 26. do 30. siječnja, organizirano je iza zatvorenih vrata upravo zbog opsežnih promjena pravilnika koje stupaju na snagu od 2026. godine. Momčadi imaju ograničen broj dana na stazi, a naglasak nije na brzim krugovima, već na provjeri novih sustava i pouzdanosti bolida.

Prvog dana na stazu su izašli Mercedes, Audi, Alpine, Haas, Cadillac, Racing Bulls i Red Bull. Mercedesov W17 prvi je iz garaže izvezao Andrea Kimi Antonelli, dok su Audi i Alpine imali manjih tehničkih poteškoća koje, zbog stroge zatvorenosti testiranja, nisu detaljnije objašnjene javnosti.

That's a wrap on Day 1 in Barcelona! ✅👊#F1 pic.twitter.com/OoSdkEjGKB — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

Najviše krugova tijekom dana odradio je Esteban Ocon u bolidu Haasa, koji je prema neslužbenim podacima skupio čak 154 kruga. Mercedes je također bio vrlo aktivan jer George Russell i Antonelli zajedno su odvozili gotovo 150 krugova, što momčad iz Brackleya može smatrati uspješnim početkom.

Iako su se u javnosti pojavila i “procurjela” vremena krugova, ona nemaju stvarnu težinu. U ovoj fazi testiranja momčadi provode različite programe, a bolidi su još daleko od punog potencijala. Fokus je na prikupljanju podataka, ne na rezultatima.

Zbog povećanog interesa i pokušaja neovlaštenog praćenja testiranja, sigurnosne mjere oko staze tijekom dana su dodatno pooštrene, a dijeljenje informacija svedeno na minimum. I službeni kanali bili su vrlo suzdržani, što dodatno naglašava koliko je ova faza priprema osjetljiva.

McLaren i Ferrari također nisu sudjelovali prvog dana, no obje momčadi već su ranije potvrdile kako će s testiranjima započeti u utorak. Za Aston Martin i Williams, međutim, Barcelona će imati znatno manju ulogu ili je neće imati uopće.

Pravi odgovori o snazi momčadi očekuju se tek u Bahreinu, gdje će se od 11. do 13. veljače te ponovno od 18. do 20. veljače održati službena predsezonska testiranja.

