Bila je prava ljepotica, sada je prepuna tetovaža: Čak je odrezala i nos i čuva ga u staklenki
Društvenim mrežama nedavno su se munjevito proširile fotografije koje prikazuju jednu od najradikalnijih fizičkih transformacija viđenih u posljednje vrijeme. U glavnoj ulozi je Nizozemka Danielle Stephania, poznatija pod umjetničkim imenom Toxii Daniëlle, koja je u samo četiri godine prešla put od djevojke klasičnog izgleda do hodajućeg umjetničkog djela čije tijelo krasi bezbroj tetovaža i ekstremnih modifikacija. Njezina priča izazvala je lavinu reakcija, od divljenja do otvorenog zgražanja, no nju samu kritike ne dotiču. Svoj put vidi kao potragu za jedinstvenošću u nesavršenosti.