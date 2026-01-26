FREEMAIL
NARAH BAPTISTA /

Tko je nova djevojka Vincenta Cassela? Ljepša od Monice Bellucci, a ista Tina Kunakey?
Foto: Planet Photos/planet/profimedia
Samo nekoliko mjeseci nakon što je u travnju 2023. godine potvrđen njegov razvod od Tine Kunakey, s kojom ima kćer Amazonie, Vincent Cassel viđen je u društvu nove ljepotice.
1 /22
Francuski glumac Vincent Cassel (60), poznat po karizmatičnim ulogama negativaca i burnom ljubavnom životu, ponovno je u središtu medijske pozornosti. U 58. godini života dobio je četvrto dijete, prvog sina, s novom partnericom, 30 godina mlađom brazilskom manekenkom Narah Baptistom. No, osim sretnih vijesti, javnost ne prestaje brujati o nevjerojatnoj fizičkoj sličnosti između Narah i Casselove bivše supruge, Tine Kunakey, postavljajući pitanje ima li slavni glumac vrlo specifičan tip žene. Rasprava se proširila i na usporedbe s njegovom prvom suprugom, ikonom ljepote Monicom Bellucci, s kojom ima dvije kćeri, Devu i Leonie. Iako se Bellucci stilski i karakterno razlikuje od njegovih mlađih partnerica, zajednička im je mediteranska, odnosno latinska ljepota, snažna pojava i karijera u svijetu mode i filma.

26.1.2026.
16:06
Hot.hr
Boyer David/abaca/abaca Press/profimedia
Vincent CasselMonica BellucciTina KunakeyNarah BaptistaGlumac
