Tko je nova djevojka Vincenta Cassela? Ljepša od Monice Bellucci, a ista Tina Kunakey?

Francuski glumac Vincent Cassel (60), poznat po karizmatičnim ulogama negativaca i burnom ljubavnom životu, ponovno je u središtu medijske pozornosti. U 58. godini života dobio je četvrto dijete, prvog sina, s novom partnericom, 30 godina mlađom brazilskom manekenkom Narah Baptistom. No, osim sretnih vijesti, javnost ne prestaje brujati o nevjerojatnoj fizičkoj sličnosti između Narah i Casselove bivše supruge, Tine Kunakey, postavljajući pitanje ima li slavni glumac vrlo specifičan tip žene. Rasprava se proširila i na usporedbe s njegovom prvom suprugom, ikonom ljepote Monicom Bellucci, s kojom ima dvije kćeri, Devu i Leonie. Iako se Bellucci stilski i karakterno razlikuje od njegovih mlađih partnerica, zajednička im je mediteranska, odnosno latinska ljepota, snažna pojava i karijera u svijetu mode i filma.