ZAGLUŠUJUĆA TIŠINA /

Bili smo na mjestu najvećeg masovnog ubojstva u povijesti: Kad uđete, možete samo - zašutjeti

Bili smo na mjestu najvećeg masovnog ubojstva u povijesti: Kad uđete, možete samo - zašutjeti
Foto: Jakov Sedlar/net.hr
Prošla je točno 81 godina otkako su sovjetski vojnici ušli u Auschwitz, a tamo ih je dočekao horor kakav nisu mogli ni zamisliti. 

Nabacana mrtva tijela na hrpe, odrasli ljudi koji su izgledali kao kosturi.  Izmučena i pregladnjela djeca iza bodljikave žice. 

Dolazak Rusa označio je kraj najvećeg masovnog ubojstva u ljudskoj povijesti.

Pronašli su sedam tona ljudske kose, 44 tisuća pari cipela, 40 kilograma naočala. Stvari su to koje su pripadale više od milijun Židova, Roma, homoseksualaca, osoba s invaliditetom koji su tamo ubijeni. 

Prošlog mjeseca, u prosincu 2025. portal net.hr bio je tamo. Čovjek kada dođe u Auschwitz ne može ništa drugo nego zašutjeti, sabrati se i razmišljati kako u 20. stoljeću neka osoba može biti tako zla. Mjesto je to gdje čuješ svakog mrava... tišina nadvladava apsolutno sve. 

>>> U našoj galeriji pogledajte što smo sve vidjeli na mjestu najvećeg masovnog pokolja u ljudskoj povijesti <<<.

27.1.2026.
7:01
Jakov Sedlar
Jakov Sedlar/net.hr
AuschwitzAuschwitz-birkenauNacistiHolokaustDrugi Svjetski RatAnna FrankPoljskaLogorLogor Auschwitz-birkenauaKoncentracijski LogorBlokžidovi
Bili smo na mjestu najvećeg masovnog ubojstva u povijesti: Kad uđete, možete samo - zašutjeti