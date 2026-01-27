Bili smo na mjestu najvećeg masovnog ubojstva u povijesti: Kad uđete, možete samo - zašutjeti

Prošla je točno 81 godina otkako su sovjetski vojnici ušli u Auschwitz, a tamo ih je dočekao horor kakav nisu mogli ni zamisliti.

Nabacana mrtva tijela na hrpe, odrasli ljudi koji su izgledali kao kosturi. Izmučena i pregladnjela djeca iza bodljikave žice.

Dolazak Rusa označio je kraj najvećeg masovnog ubojstva u ljudskoj povijesti.

Pronašli su sedam tona ljudske kose, 44 tisuća pari cipela, 40 kilograma naočala. Stvari su to koje su pripadale više od milijun Židova, Roma, homoseksualaca, osoba s invaliditetom koji su tamo ubijeni.

Prošlog mjeseca, u prosincu 2025. portal net.hr bio je tamo. Čovjek kada dođe u Auschwitz ne može ništa drugo nego zašutjeti, sabrati se i razmišljati kako u 20. stoljeću neka osoba može biti tako zla. Mjesto je to gdje čuješ svakog mrava... tišina nadvladava apsolutno sve.

>>> U našoj galeriji pogledajte što smo sve vidjeli na mjestu najvećeg masovnog pokolja u ljudskoj povijesti <<<.