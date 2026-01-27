FREEMAIL
OPUŠTANJE UZ RIJEKU /

Odjevena od 'glave do pete' privlačila pozornost prolaznika: Lijepa Karlovčanka oduševila stilom

Foto: Igor Čepurkovski
Karlovčani su početak tjedna iskoristili za boravak na otvorenom pa su šetnicom uz Koranu prolazili šetači, trkači i biciklisti. Dok su jedni u laganom ritmu uživali u prirodi, drugi su dan proveli aktivnije, a među njima je bilo i onih u društvu kućnih ljubimaca ili s djecom. Sunčano vrijeme i ugodna atmosfera izmamili su brojne građane na omiljeno gradsko okupljalište, kojim u ovoj galeriji KAportala mogu prošetati i čitatelji, ali virtualno. 

27.1.2026.
13:31
Hot.hr
Igor Čepurkovsk
KarlovacKoranašetnja
OPUŠTANJE UZ RIJEKU
