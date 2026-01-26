FREEMAIL
ONI NADIRU /

Tiha invazija s Istoka: Brojke su nestvarne, europski brendovi u sve većoj panici


Foto: Byd.com/geely.com/leapmotor.com

Kineski proizvođači automobila godinama su postupno jačali svoju prisutnost u Europi, a danas njihov rast ozbiljno zabrinjava domaće marke, koje su prisiljene reagirati brže i odlučnije kako ne bi izgubile tržišne pozicije.

Tijekom 2025. godine kineski brendovi prodali su 810.982 vozila diljem Europe, pri čemu je prosinac postao povijesni mjesec – prvi put je u jednom mjesecu prodano više od 100.000 automobila kineskih proizvođača. Taj rezultat ostvaren je u trenutku kada se i cijelo europsko tržište oporavljalo te bilježilo bolju prodaju nego godinu ranije.

Kineski proizvođači danas se sve ozbiljnije natječu s etabliranim europskim i japanskim markama. MG je 2025. završio na 16. mjestu po prodaji u Europi, ispred Cupre, Nissana i Fiata, dok se BYD popeo na 22. mjesto, prestigavši Suzuki, Mini i Mazdu. Jaecoo, Omoda i Polestar također su se probili među 35 najprodavanijih brendova na kontinentu.



26.1.2026.
10:12
danas.hr
Byd.com/geely.com/leapmotor.com
Automobili
ONI NADIRU /
