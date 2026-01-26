Majka rođena u Splitu, otac u Srbiji, a ona je senzacija o kojoj priča svijet

Iva Jović je senzacija dosadašnjeg ženskog dijela Australian Opena. Prije mjesec je dana tek navršila 18 godina, a u Melbourneu je oduševila tenisom i postala prva ženska priča prvog Grand Slama sezone. Jović, kojoj su roditelji iz Leskovca i Splita, prije mjesec dana proslavila je 18. rođendan, u Melbourne je stigla kao 27. igračica WTA ljestvice.

'Nevjerojatan osjećaj'

U prva dva kola bez većih problema nadigrala je Volynets i Hon, protivnice protiv kojih je imala status izrazite favoritkinje, a ni u trećem kolu nije posustala, iako je s druge strane mreže stajala jedna od najboljih tenisačica svijeta.

U meču koji je trajao manje od dva sata slavila je sedmu tenisačicu svijeta Jasmine Paolini rezultatom 6:2, 7:6(3) te ostvarila dosad najveći uspjeh u karijeri na Grand Slam turnirima. Iva se tako revanširala za poraz na US Openu prethodne godine, ostvarivši svoju prvu i dugo željenu pobjedu nad igračicom iz samog vrha.

"Nevjerojatan je osjećaj. Dugo sam željela ovu pobjedu i naporno radila za nju. Sretna sam što sam probila tu barijeru", rekla je presretna Iva.

Najljepši dani karijere

Iva Jović na Australian Openu proživljava najljepše dane svoje mlade karijere i u naletu je. Samo nebo joj je granica...

Vratimo se na njezine balkanske korijene. Otac Bojan, kao što smo naveli, rođen je u Leskovcu, dok je majka Jelena rođena u Splitu. Upravo zbog toga tečno govori srpski jezik, što je ranije i sama objasnila.

"Majka mi je Srpkinja rođena u Splitu, a otac mi je iz Leskovca. Rođena sam ovdje, u Kaliforniji, Los Angelesu", rekla je Jović u intervjuu za Telegraf 2023. godine.

Objasnila je kako tako dobro govori srpski:

"Odmalena svakog ljeta idem u Srbiju na dva, tri mjeseca. Imam obitelj u Beogradu, a onda odem u Leskovac. Prije nego što je tenis postao ozbiljan, išla sam onamo svakog ljeta."

Tijekom Australian Opena otkrila je i tko su joj bili uzori. Osim Novaka Đokovića, posebno mjesto ima i Monika Seleš, s kojom dijeli slično podrijetlo. Jović je istaknula kako joj je čast igrati na istom turniru s Đokovićem, s kojim je tijekom turnira imala i osobni razgovor.

"Đoković mi je bio velika inspiracija, tako da je stvarno posebno igrati na turniru na kojem nastupa i on“, rekla je Iva Jović na pressici nakon pobjede protiv Jasmine Paolini, prenosi web site Ausopen.com i dodala:

Savjeti Novaka Đokovića

"Bilo je nevjerojatno“, kazala je Iva Jović i nastavila:

"Dao mi je vrlo konkretne i pažljivo promišljene savjete za moju igru te neke stvari koje mogu pokušati primijeniti već u ovom meču koji sam upravo odigrala.“

Deseterostruki osvajač Australian Opena, koji je u lovu na svoj 25. Grand Slam naslov, pronašao je tako vrijeme da porazgovara s Jović i inspirira ju.

Savjet srpske teniske legende igračici koja je gotovo dva desetljeća mlađa bio je da više otvara teren, ne žuri s udarcima i traži veću širinu u igri.

"Pokušala sam to primijeniti i ispalo je jako dobro, tako da ću se očito i dalje truditi slušati Novaka.“

Plasman u četvrtfinale Australian Opena prvi je takav uspjeh Ive Jović na Grand Slam turnirima. Na WTA Touru dosad je upisala 87 pobjeda i 33 poraza te jednu osvojenu titulu.

Čeka ju u meču za polufinale Australian Opena Sabalenka

U četvrtfinalu je čeka najveći izazov dosad – dvoboj protiv Arine Sabalenke, prve tenisačice svijeta. Meč će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak prema našem vremenu.

Iva ne osjeća mentalitet autsajderice.

"Ne osjećam da igram izvan svoje zone komfora. Ovo je samo još jedan tjedan u kojem pobjeđujem, što je lijepo vidjeti."

Ivin uspjeh u Melbourneu nije došao preko noći. Riječ je o kulminaciji godina napornog rada i niza uspjeha koji su najavljivali veliki potencijal. Rođena u Torranceu u Kaliforniji, od roditelja Bojana i Jelene koji su u SAD stigli iz Srbije i Hrvatske, Iva je tenis počela igrati s pet godina. Njezina juniorska karijera bila je iznimno uspješna; bila je druga juniorka svijeta, osvojila je prestižni Orange Bowl za uzrast do 14 godina, a 2024. je s partnericom Tyrom Caterinom Grant osvojila naslove u parovima na juniorskom Australian Openu i Wimbledonu.

Profesionalni debi imala je 2022. godine, a već 2024. na US Openu, kao najmlađa sudionica turnira, ostvarila je prvu veliku pobjedu svladavši Magdu Linette. Time je postala najmlađa Amerikanka s pobjedom u glavnom ždrijebu US Opena od 2000. godine. Ključna godina bila je 2025. kada je osvojila svoju prvu WTA 125 titulu u Ilkleyju, što joj je donijelo ulazak u Top 100. Vrhunac je stigao u rujnu, kada je sa 17 godina osvojila svoj prvi WTA 500 naslov na turniru u Guadalajari, postavši najmlađa američka pobjednica od Coco Gauff 2021.

Nikad ne odustaje

Njezin trener, Thomas Gutteridge, koji s njom radi od njezine četrnaeste godine, hvali njezinu nevjerojatnu natjecateljsku prirodu.

"Nikada ne odustaje. Rijetko ima loš dan", kaže Gutteridge, ističući kako je tijekom posljednje predsezone radila na fizičkoj snazi kako bi se njezino tijelo moglo nositi s napornim ritmom profesionalnog tenisa.

Unatoč zrelosti koju pokazuje na terenu i izvan njega, nakon što se nedavno preselila u vlastiti stan i kupila prvi automobil, Iva priznaje da se ponekad i dalje osjeća kao dijete. Ta prizemljenost i skromnost, u kombinaciji s "vatrom" koju nosi u sebi još od djetinjstva, čine je kompletnom osobom i sportašicom pred kojom je, čini se, blistava budućnost. Teniski svijet je dobio novu zvijezdu, a njezina priča tek je počela.

