Đoković umalo diskvalificiran s Australian Opena: 'Smiri se, idiote'

Pobjeda Novaka Đokovića u trećem kolu Australian Opena protiv Botica van de Zandschulpa ostala je u sjeni dramatičnog incidenta koji je zaledio publiku i oživio duhove iz 2020. godine. Srpski tenisač je u naletu frustracije snažno udario lopticu koja je za dlaku promašila skupljačicu loptica, dovevši se na rub automatske diskvalifikacije s turnira.

Opasan trenutak frustracije

Incident se dogodio krajem drugog seta, pri rezultatu 4-2 za Đokovića. Nakon što je Nizozemac poslao lopticu u aut, Đoković je, očito nezadovoljan svojom igrom unatoč vodstvu, u bijesu udario lopticu postrance. Ona je ogromnom brzinom proletjela svega nekoliko centimetara iznad glave djevojčice koja je čučala pored stupa mreže. Djevojčica se instinktivno sagnula, a Đoković je odmah podigao ruku u znak isprike. Zanimljivo, glavni sudac John Blom uputio mu je samo oštar pogled, bez službene opomene, što je otvorilo rasprave s obzirom na stroga pravila.

'Da ju je pogodio, bio bi diskvalificiran'

Reakcije teniskog svijeta bile su burne. Španjolski novinar Jose Moron, urednik portala Puntodebreak, objavio je snimku incidenta na društvenim mrežama, opisavši Đokovićev potez kao "potpuno neodgovoran i neumjestan". Njegov zaključak bio je jasan: "Da ju je pogodio, bio bi diskvalificiran." S njim se složio i legendarni tenisač i komentator Jim Courier, koji je udarac nazvao "opasnim". Svi su se odmah prisjetili US Opena 2020., kada je Đoković izbačen s turnira jer je lopticom nehotice pogodio linijsku sutkinju u grlo.

Đoković: Imao sam sreće, smiri se idiote

Na konferenciji za medije nakon meča, Đoković je priznao pogrešku. "Ispričavam se zbog toga. To nije bilo potrebno i dogodilo se u žaru borbe. Imao sam sreće i žao mi je ako sam uzrokovao bilo kakav stres djetetu ili bilo kome drugome", izjavio je. Na pitanje što bi poručio mlađem sebi o kontroli emocija, kroz smijeh je odgovorio: "Smiri se, idiote", priznavši da je često pod prevelikim pritiskom.

Unatoč incidentu, Đoković je pobjedom osigurao plasman u osminu finala i postao prvi tenisač u povijesti s 400 pobjeda na Grand Slam turnirima. Ipak, ovaj ga je trenutak još jednom podsjetio koliko tanka može biti linija između pobjede i katastrofe.

POGLEDAJTE VIDEO: Kuzmanović u javljanju uživo: 'Mnogi su ih podcijenili, ali s razlogom su tu gdje jesu'