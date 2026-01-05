Đoković iznenada napustio ono što je sam započeo

Novak Đoković, jedan od najvećih tenisača svih vremena, objavio je da se u potpunosti povlači iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA), organizacije koju je suosnovao prije pet godina. Ova odluka predstavlja značajan preokret u borbi za prava igrača i postavlja pitanja o budućnosti neovisnog predstavljanja tenisača i tenisačica u svijetu profesionalnog sporta.

Zabrinutost oko transparentnosti i upravljanja

U svojoj objavi na društvenim mrežama, Đoković je kao ključne razloge naveo "stalnu zabrinutost u vezi s transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su njegov glas i imidž bili predstavljeni". Osvajač dvadeset i četiri Grand Slam turnira pojasnio je kako se njegovi principi više ne poklapaju sa smjerom u kojem se organizacija kreće. "Ponosan sam na viziju koju smo Vasek Pospisil i ja dijelili prilikom osnivanja PTPA-a, a to je davanje igračima snažnijeg, neovisnog glasa. Međutim, postalo je jasno da se moje vrijednosti i pristup više ne podudaraju s trenutnim smjerom organizacije", napisao je Đoković.

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

Pukotina koja je dugo nastajala

Đoković i kanadski tenisač Vasek Pospisil pokrenuli su PTPA 2021. godine s ciljem da igračima osiguraju ravnopravniji položaj u pregovorima s vodećim teniskim tijelima poput ATP-a i WTA-a. Ipak, odnosi su se počeli komplicirati, posebice nakon što je PTPA u ožujku 2025. godine podnio skupnu tužbu protiv teniskih krovnih organizacija zbog, kako su naveli, "sustavne zlouporabe i antikonkurentskih praksi". Znakovito je da Đoković nije bio naveden kao tužitelj u tom sporu. Tada je izjavio kako se ne slaže sa svim dijelovima tužbe i da želi da "drugi igrači istupe". Izvori bliski tenisaču navode kako je postajao sve frustriraniji jer ga se automatski povezivalo sa svakim, pa i najagresivnijim, potezom PTPA-a prema teniskom establišmentu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Odgovor PTPA-a i neizvjesna budućnost

Samo nekoliko sati nakon Đokovićeve objave, PTPA je izdao priopćenje u kojem se ne spominje izravno njegov odlazak, ali se sugerira postojanje vanjskih pritisaka. Navode kako su, zbog pokrenute tužbe, postali "mete koordinirane kampanje klevete i zastrašivanja svjedoka širenjem netočnih i obmanjujućih narativa". Odlazak njihovog najistaknutijeg člana i suosnivača nedvojbeno je velik udarac za organizaciju i pobjeda za ATP i WTA, koji su tužbu PTPA-a nazvali "potpuno neutemeljenom".

Đoković je poručio kako je za njega ovo poglavlje zatvoreno te da će se u potpunosti posvetiti tenisu, obitelji i doprinosu sportu na način koji odražava njegove principe. Njegovim odlaskom borba za veću raspodjelu prihoda i bolji status igrača ne prestaje, ali ostaje vidjeti tko će preuzeti ulogu vođe pokreta koji je on započeo.

POGLEDAJTE VIDEO: Milas za RTL Danas uoči borbe za boksačku Ligu prvaka: 'Velikani odlaze, na nama je red'