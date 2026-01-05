FREEMAIL
ŠOK /

Đoković iznenada napustio ono što je sam započeo

Đoković iznenada napustio ono što je sam započeo
Foto: Lapresse/ddp Usa/profimedia

Novak napustio udruženje igrača koje je sam osnovao

5.1.2026.
8:22
Sportski.net
Lapresse/ddp Usa/profimedia
Novak Đoković, jedan od najvećih tenisača svih vremena, objavio je da se u potpunosti povlači iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA), organizacije koju je suosnovao prije pet godina. Ova odluka predstavlja značajan preokret u borbi za prava igrača i postavlja pitanja o budućnosti neovisnog predstavljanja tenisača i tenisačica u svijetu profesionalnog sporta.

Zabrinutost oko transparentnosti i upravljanja

U svojoj objavi na društvenim mrežama, Đoković je kao ključne razloge naveo "stalnu zabrinutost u vezi s transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su njegov glas i imidž bili predstavljeni". Osvajač dvadeset i četiri Grand Slam turnira pojasnio je kako se njegovi principi više ne poklapaju sa smjerom u kojem se organizacija kreće. "Ponosan sam na viziju koju smo Vasek Pospisil i ja dijelili prilikom osnivanja PTPA-a, a to je davanje igračima snažnijeg, neovisnog glasa. Međutim, postalo je jasno da se moje vrijednosti i pristup više ne podudaraju s trenutnim smjerom organizacije", napisao je Đoković.

Pukotina koja je dugo nastajala

Đoković i kanadski tenisač Vasek Pospisil pokrenuli su PTPA 2021. godine s ciljem da igračima osiguraju ravnopravniji položaj u pregovorima s vodećim teniskim tijelima poput ATP-a i WTA-a. Ipak, odnosi su se počeli komplicirati, posebice nakon što je PTPA u ožujku 2025. godine podnio skupnu tužbu protiv teniskih krovnih organizacija zbog, kako su naveli, "sustavne zlouporabe i antikonkurentskih praksi". Znakovito je da Đoković nije bio naveden kao tužitelj u tom sporu. Tada je izjavio kako se ne slaže sa svim dijelovima tužbe i da želi da "drugi igrači istupe". Izvori bliski tenisaču navode kako je postajao sve frustriraniji jer ga se automatski povezivalo sa svakim, pa i najagresivnijim, potezom PTPA-a prema teniskom establišmentu.

Odgovor PTPA-a i neizvjesna budućnost

Samo nekoliko sati nakon Đokovićeve objave, PTPA je izdao priopćenje u kojem se ne spominje izravno njegov odlazak, ali se sugerira postojanje vanjskih pritisaka. Navode kako su, zbog pokrenute tužbe, postali "mete koordinirane kampanje klevete i zastrašivanja svjedoka širenjem netočnih i obmanjujućih narativa". Odlazak njihovog najistaknutijeg člana i suosnivača nedvojbeno je velik udarac za organizaciju i pobjeda za ATP i WTA, koji su tužbu PTPA-a nazvali "potpuno neutemeljenom".

Đoković je poručio kako je za njega ovo poglavlje zatvoreno te da će se u potpunosti posvetiti tenisu, obitelji i doprinosu sportu na način koji odražava njegove principe. Njegovim odlaskom borba za veću raspodjelu prihoda i bolji status igrača ne prestaje, ali ostaje vidjeti tko će preuzeti ulogu vođe pokreta koji je on započeo.

POGLEDAJTE VIDEO: Milas za RTL Danas uoči borbe za boksačku Ligu prvaka: 'Velikani odlaze, na nama je red'

 

 

