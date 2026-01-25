Predivno: Srna grlio lijepu sestru Antonelu, Marta ljubio suprugu, a Sigurdsson svoju novu djevojku

Hrvatska rukometna reprezentacija upisala je pobjedu u susretu 2. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva svladavši Švicarsku rezultatom 28-24 te tako ostala u borbi za plasman u polufinale. Nakon tijesne pobjede protiv Islanda (30-29) u petak, hrvatski su rukometaši u nedjelju u Malmöu upisali i drugi trijumf u drugom krugu natjecanja. Nakon utakmice, igrači i izbornik Sigurdsson otišli su do svojih na tribinama.

Zvonimir Srna je zagrlio sestru Antonelu. Bodrila ga je na tribinama i djevojka Dora Galić. Ivan Martinović je poljubio svoju suprugu, a fotoreporter Pixsella Sanjin Strukić fotografirao je i izbornika Dagura Sigurdssona kako se grli i ljubi sa svojom novom djevojkom Neka, emocije su divna stvar, a obitelj najvažnije na svijetu. Predivni prizori u Malmou su na ponos naše reprezentacije. Ovo je Hrvatska! Predivan završetak dana, točka na i veličanstvene pobjede naših rukometnih junaka. Gledajte i uživajte. I zagrlite i vi svoje najbliže!