OVO JE HRVATSKA! /

Predivno: Srna grlio lijepu sestru Antonelu, Marta ljubio suprugu, a Sigurdsson svoju novu djevojku

Foto: Sanjin Strukić/pixsell
Izbornik Dagur Sigurdsson nakon utakmice protiv Švicarske u zagrljaju izmjenjivao poljupce s novom djevojkom. Ivan Martinović, Zvonimir Srna i Marin Jelinić također su pobjedu proslavili sa svojim najbližima. Predivni prizori u Malmö Areni. Na ponos hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji i čitavom hrvatskom narodu.
Hrvatska rukometna reprezentacija upisala je pobjedu u susretu 2. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva svladavši Švicarsku rezultatom 28-24 te tako ostala u borbi za plasman u polufinale. Nakon tijesne pobjede protiv Islanda (30-29) u petak, hrvatski su rukometaši u nedjelju u Malmöu upisali i drugi trijumf u drugom krugu natjecanja. Nakon utakmice, igrači i izbornik Sigurdsson otišli su do svojih na tribinama.

Zvonimir Srna je zagrlio sestru Antonelu. Bodrila ga je na tribinama i djevojka Dora Galić. Ivan Martinović je poljubio svoju suprugu, a fotoreporter Pixsella Sanjin Strukić fotografirao je i izbornika Dagura Sigurdssona kako se grli i ljubi sa svojom novom djevojkom Neka, emocije su divna stvar, a obitelj najvažnije na svijetu. Predivni prizori u Malmou su na ponos naše reprezentacije. Ovo je Hrvatska! Predivan završetak dana, točka na i veličanstvene pobjede naših rukometnih junaka. Gledajte i uživajte. I zagrlite i vi svoje najbliže!

25.1.2026.
23:36
Silvijo Maksan
Sanjin Strukić/pixsell
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Zvonimir SrnaRukomet 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
