Filip Ivić: 'To nam nitko ne može uzeti, koliko god bili ljubomorni na hrvatski naboj i karakter'

Hrvatska rukometna reprezentacija je pobjedom protiv Švicarske 28-24 u drugom kolu drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva došla do četiri boda, no šanse za plasman u polufinale u Herningu zakomplicirale su se. Ishod utakmice između Švedske i Islanda jako je zakomplicirao stvari, a ne iznenadi li Slovenija Island, borba za polufinale postaje nemoguća misija. U takvom raspletu ne bi pomoglo ni to da Hrvatska do kraja natjecanja više ne pogriješi. Ne ovisimo o sebi, nažalost i to zabrinjava, ali ono što možemo je da do kraja odigramo full gasom. Trebamo gledati naš posao, odraditi naš posao maksimalno i vjerujemo u još koje iznenađenje.

Kapetan je odigrao kapetanski

Iako se puno pisalo o ozljedi Ivana Martinovića, kapetan je odigrao kapetanski. Dilema je bila treba li ga uopće trošiti u utakmici protiv Švicarske. Iz sastava je ispao Ivano Pavlović, a u momčad je ušao Luka Klarica, kao svojevrsno osiguranje za Martinovića.

Vidi se koliko dečki vole igrati za reprezentaciju, koliko im znači svaki gol, ukradena lopta, obrana, pobjeda naposljetku. To naše zajedništvo je posebno. Malo nas je al' nas ima i to nam nitko ne može uzeti, koliko god bili ljubomorni na taj naš najboj i karakter. Stvarno, za Hrvatsku se igra sa srcem i tko god igra, taj gine. To je nešto što nas hrani i vjerujem da će skupiti snagu za ono što slijedi. Zajdništvo imaju i vjerujem da ćemo doći do polufinala. Filip Ivić za Net.hr.

Filip Ivić, bivši reprezentativni golman koji sad brani za Meškov iz Bresta, za portal Net.hr daje stručni komentar utakmice Švicarska - Hrvatska i o Europskom rukometnom prvenstvu.

"Kao da sam ja igrao. Neću moći zaspati bar još sat vremena. Presretan sam stvarno zbog pobjede, jako je važna", kazat će Filip Ivić...

'Dečki su pokazali srčanost i borbenost'

"Švicarsku sam gledao i protiv Slovenije koju su vodili 9 razlike i izgubili na kraju sa tri, protiv Mađarske su imali +7 i jedva uzeli bod. Sigurno su neugodni, Švicarci su neugodna reprezentacija s nekoliko dobrih pojedinaca. Moram priznati da mi je lijepo vidjeti Portnera na golu. Imao je stvarno peh s dopingom. Poznajem ga osobno, jako kvalitetna osoba. Bez obzira na ovu utakmicu drago mi ga je vidjeti opet na golu. Mi smo naš cilj ostvarili, a to je bila pobjeda. Čestitao bih cijeloj momčadi i stručnom stožeru. Hrvatska je sigurno na papiru puno kvalitetnija."

Filip Ivić nastavio je u jednom dahu, emotivno, kako je i branio za Hrvatsku...

"Gledao sam utakmicu Švedska - Island i moram priznati da sam ugodno iznenađen kako je Island odigrao protiv Švedske. To su sad komplikacije za nas. Hrvatska sad ne ovisi više sama o sebi i to nije dobro jer ako se zatvori jedan krug, nažalost mi smo tu najtanji. Ako Švedska i Island pobjede sve do kraja, onda su tu oni ispred nas, u prednosti. No, ne smijemo uopće niti gledati niti misliti na to. Ima još dvije utakmice u drugom krugu, vidjeli smo da na ovom Europskom prvenstvu svi igraju rukomet, sa svima je teško igrati i kako se turnir bliži kraju, dolazi polako do umora kod svih. To nije iznimka u niti jednoj reprezentaciji, pa ni kod nas. Kako nama, tako i svima. Cindrić, Martinović, Klarica, Srna, sigurno da je teško igrati na vrhunskom nivou, ali vjerujem u njih i u sve ostale. Pokazali su dečki srčanost, borbenost, pokazali su kako se brane boje Hrvatske. Uz cijelu momčad, iskazali su se i Glavaš i spomenuti Luka Klarica. A što reć o Srni... igra odličan turnir, igra u dva pravca što je danas jako teško. Igra Zvone i obranu i napad. Nadam se da će fizički i psihički još ovih par dana izdržati".

'To što se radi igračima nije humano'

Osvrnuo se i na gust raspored odigravanja utakmica. EHF tu ne štedi nikog...

"Meni je nevjerojatno da se u 6 dana igraju 4 utakmice. To nije humano. Ljudi koji nisu to prošli i doživjeli, ne znaju kakav je to pakao. Znate, najlakše je komentirati sa kauča, iz fotelje. Pod stalnim si pritiskom. Zamislite da se na Euru ili SP-u u nogometu utakmice igraju svakih dva dana ili dan za danom kao sad što mi igramo u utorak protiv Slovenije i u srijedu protiv Mađarske. Pa, na što bi to ličilo?! I to još ključne utakmice u kojima, kad dobiješ, treba ti da dođeš sebi dva dana. Svi vidimo kako se atraktivno danas rukomet igra, kako se igra brzo, koliko puno kontakata ima, trčanja, golova. Nije lako pratiti taj ritam. Ne znam zašto je to tako napravljeno. Igrači nisu roboti i svi oni su ljudi od krvi i mesa. Već dugo nisam vidio da se utakmice igraju dan za danom. Zato dečkima treba čestitati na svemu. Zato bih više od svega htio da izbore to polufinale. Želim im puno zdravlja i sreću".

Slijedi Slovenija...

"Jako su me pozitivno iznenadili. Mislim da će to biti naša najvažnija utakmica, ali opet ako to dobijemo, moramo dobiti i Mađarsku. Kako su rekli dečki, treba ići utakmicu po utakmicu. Pokazali smo protiv Švicarske karakter, borbenost, bila je lijepa atmosfera. Naši navijači su nam velika podrška svaku utakmicu."

Što reći o Ivanu Martinoviću... I s parcijalnom rupturom stopala kapetan zabije pet komada. Stisnuo je zube i zaigrao, trpio bol.

"Pravo kapetanski. Naslijedio je Duleta, a Dule je igrao bez ruku i nogu kako se ono kaže. Vjerujem da i ostali vuku neke ozljede, ali stisnuli u svi zube. Nekog boli više, nekog manje, ali kad igraš za reprezentaciju stisneš zube i ne kukaš. Daješ sve od sebe. Vidi se koliko dečki vole igrati za reprezentaciju, koliko im znači svaki gol, ukradena lopta, obrana, pobjeda naposljetku. To naše zajedništvo je posebno. Malo nas je al' nas ima i to nam nitko ne može uzeti, koliko god bili ljubomorni na taj naš najboj i karakter. Stvarno, za Hrvatsku se igra sa srcem i tko god igra, taj gine. To je nešto što nas hrani i vjerujem da će skupiti snagu za ono što slijedi. Zajdništvo imaju i vjerujem da ćemo doći do polufinala."

POGLEDAJTE VIDEO: Fenomenalno spašavanje lopte i onda akcija za gol Davida Mandića