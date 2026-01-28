FREEMAIL
GAVELLA PUNA POZNATIH /

Premijera ‘Samaca’ okupila kremu domaće društvene scene: Pogledajte tko je sve zablistao

Premijera 'Samaca' okupila kremu domaće društvene scene: Pogledajte tko je sve zablistao
Marijana Batinić i Ivana Roščić
Predstava „Samci“, nastala prema tekstovima renomiranog srpskog dramatičara Gordana Mihića, sinoć je premijerno izvedena u kazalištu Gavella, gdje je kroz britku političku satiru i intimne ljudske sudbine otvorila aktualno pitanje usamljenosti u suvremenom društvu.

Projekt je nastao u suradnji Gavelle i Gradskog kazališta Bjelovar, a redateljski dvojac Nina Kleflin i Bogdan Diklić spojio je Mihićeve tekstove „Gospodin Foka“ i „Siroti mali hrčki“ u jedinstvenu kazališnu cjelinu koja publiku istovremeno nasmijava, ali i potiče na razmišljanje o međuljudskim odnosima, izolaciji i potrebi za bliskošću.

Premijera je okupila i brojna poznata imena s domaće javne scene. U gledalištu su se mogli vidjeti Marijana Batinić, Ivana Roščić, Ivana Kekin, Miran Kurspahić, Josipa Lisac, Josip Radeljak Dikan, kao i mnogi drugi koji nisu željeli propustiti novo kazališno ostvarenje o temi koja pogađa sve generacije.

Kako je izgledala atmosfera na premijeri i tko je sve uživao u predstavi „Samci“, pogledajte u našoj galeriji.

28.1.2026.
9:35
Hot.hr
Josip Regovic/pixsell/kolaž
