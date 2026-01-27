Na terenu se bije boj! Dagur je poludio na dva Bosanca, a Mandić zapalio tribine pune naših navijača

Hrvatska igra vrlo koncentrirano i sigurno te na predah odlazi s prednošću 14:11 na Euru. Naša obrana funkcionira čvrsto, a između vratnica sjajan je Matej Mandić s pet obrana, koji je upisao i pogodak.

U napadu prednjače David Mandić i Ivan Martinović s po tri gola, dok ostatak momčadi odlično prati ritam i drži kontrolu nad utakmicom.

U jednom trenutku je naš izborniko poludio na odluku sudačkog dvojca iz Bosne i Hercegovine.