Nekoć sramežljiva slatkica, danas seks simbol: Prepoznajete li Alex iz kultne serije?

Američka glumica Ariel Winte, koja se proslavila ulogom Alex Dunphy u seriji Moderna obitelj danas slavi 28. rođendan. No iza uspješne karijere stoji i teška životna priča obilježena obiteljskim problemima, pritiskom javnosti i borbom za mentalno zdravlje. Otvoreno je govorila o body-shamingu, operaciji smanjenja grudi i potrebi za brigom o sebi, a nakon završetka serije povukla se iz Hollywooda kako bi započela mirniji život. Danas je prepoznata kao snažan glas autentičnosti, samopouzdanja i osobnog rasta, a kako se mijenjala tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji.