FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZVIJEZDA MODERNE OBITELJI /

Nekoć sramežljiva slatkica, danas seks simbol: Prepoznajete li Alex iz kultne serije?

Nekoć sramežljiva slatkica, danas seks simbol: Prepoznajete li Alex iz kultne serije?
Foto: Bob D'amico/hollywood Archive/profimedia
Rođena 28. siječnja 1998. u Los Angelesu, Ariel Hyland (kasnije poznata kao Ariel Winter) vrlo rano je zakoračila u svijet glume. Već kao djevojčica sinkronizirala je animirane likove, a pojavljivala se i u brojnim serijama i filmovima, no pravi proboj dogodio se 2009. godine kada je dobila ulogu inteligentne, sarkastične i ambiciozne Alex Dunphy.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka glumica Ariel Winte koja se proslavila ulogom Alex Dunphy u seriji Moderna obitelj danas slavi 28. rođendan. No iza uspješne karijere stoji i teška životna priča obilježena obiteljskim problemima, pritiskom javnosti i borbom za mentalno zdravlje. Otvoreno je govorila o body-shamingu, operaciji smanjenja grudi i potrebi za brigom o sebi, a nakon završetka serije povukla se iz Hollywooda kako bi započela mirniji život. Danas je prepoznata kao snažan glas autentičnosti, samopouzdanja i osobnog rasta, a kako se mijenjala tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji. 

28.1.2026.
6:02
Hot.hr
Supplied By Lmk/landmark/profimedia
Moderna ObiteljTransformacijaDječja Zvijezda
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZVIJEZDA MODERNE OBITELJI /
Nekoć sramežljiva slatkica, danas seks simbol: Prepoznajete li Alex iz kultne serije?