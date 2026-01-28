Do jučer je ovdje bila pizzerija, evo što je ostalo nakon buktinje: 'Dobro da nije stanove zahvatilo'

Požar pizzerije Doomsday na zagrebačkom Jakuševcu probudio je stanovnike Jakuševečke ulice u srijedu oko 5 ujutro. Vatrogasci su u 4.57 sati dobili dojavu o požaru pizzerije u Jakuševečkoj ulici i pojurili na teren. Vatra se kroz dimnjak proširila na krov, a dim je ušao u stanove u zgradi.

"Požarom je zahvaćen dimnjak koji je na vrhu zgrade otvoren, pregledan i pogašen. Stanovi se otvaraju i provjetravaju", potvrdili su nam zagrebački vatrogasci i dodali: "Dobro da nije stanove zahvatilo".

Nakon gašenja, obavljen je detaljni pregled i provjera ventilacija i dimovodnih kanala te raskapanje konstrukcije kako bi se osiguralo požarište.

