JUTRO NAKON NA JAKUŠEVCU /

Do jučer je ovdje bila pizzerija, evo što je ostalo nakon buktinje: 'Dobro da nije stanove zahvatilo'

Do jučer je ovdje bila pizzerija, evo što je ostalo nakon buktinje: 'Dobro da nije stanove zahvatilo'
Foto: Emica Elvedji/pixsell
1 /18
Požar pizzerije Doomsday na zagrebačkom Jakuševcu probudio je stanovnike Jakuševečke ulice u srijedu oko 5 ujutro. Vatrogasci su u 4.57 sati dobili dojavu o požaru pizzerije u Jakuševečkoj ulici i pojurili na teren. Vatra se kroz dimnjak proširila na krov, a dim je ušao u stanove u zgradi. 

"Požarom je zahvaćen dimnjak koji je na vrhu zgrade otvoren, pregledan i pogašen. Stanovi se otvaraju i provjetravaju", potvrdili su nam zagrebački vatrogasci i dodali: "Dobro da nije stanove zahvatilo". 

Nakon gašenja, obavljen je detaljni pregled i provjera ventilacija i dimovodnih kanala te raskapanje konstrukcije kako bi se osiguralo požarište. 

U našoj galeriji pogledajte prizore požarišta. 

 

28.1.2026.
10:49
danas.hr
Emica Elvedji/pixsell
PožarVatraJakuševecPizzeria
