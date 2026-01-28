FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NISU TO OČEKIVALI /

Objavili su fotke bez pažljivog pregleda, sada im se smije cijeli svijet: Iza njih je pravi urnebes

Objavili su fotke bez pažljivog pregleda, sada im se smije cijeli svijet: Iza njih je pravi urnebes
Foto: Reddit
Danas su objave i storyji na društvenim mrežama nezaobilazni dio našeg života, a posebice selfiji s događanja ili okupljanja s osobama koje nismo vidjeli već dugo. No, ponekad iza tih savršenih fotografija može iskrsnuti urnebesan photobomb, zbog kojeg je uvijek dobro pažljivo pregledati sliku prije objave kako biste izbjegli neželjeni trenutak sramoćenja. I dok neki na to ne obraćaju pažnju, upravo su ti trenuci postali viralni na društvenim mrežama. Izdvojili smo najsmješnije primjere, koje smo pronašli na Redditu, i sigurno će vas nasmijati!
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.1.2026.
10:39
Lorena Motik
Reddit
FotografijePozadinaSelfieSmijehPhotobomb
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NISU TO OČEKIVALI /
Objavili su fotke bez pažljivog pregleda, sada im se smije cijeli svijet: Iza njih je pravi urnebes