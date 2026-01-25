Kiša potopila Poljud! Pogledajte kako izgleda Torcidin sjever nakon napada na Delije

Na Poljudu se igra utakmica koja bi mogla imati značajan utjecaj na rasplet borbe za sam vrh prvenstvene ljestvice. Hajduk je u ogledu protiv Istre 1961 tražio nastavak pozitivnog niza i pritisak na vodeći Dinamo. Splitska momčad jesenski je dio sezone zaključila na drugom mjestu s 37 osvojenih bodova, tek jednim manje od najvećeg rivala, dok je Istra 1961 u susret ušla kao četvrtoplasirana momčad prvenstva s 26 bodova.

Znate li kako su torcidaši ušli u Bosnu i Hercegovinu? Prodali su jednostavnu foru na graničnom prijelazu. Evo što su policajcima rekli navijači Hajduka.

Unatoč važnosti susreta, ono što je posebno zapelo za oko bila je neuobičajeno slaba atmosfera na tribinama Poljuda. Razlozi su višestruki, nepovoljni vremenski uvjeti, ali i napetosti koje su posljednjih dana obilježile navijačku scenu. Sukobi koji su se dogodili izvan granica Hrvatske bacili su sjenu i na ovaj dvoboj, ostavljajući trag na uobičajeno vatrenom ambijentu splitskog stadiona.

Prema informacijama koje su objavili bosanskohercegovački mediji, skupina navijača Hajduka ranije je ušla u Bosnu i Hercegovinu preko graničnog prijelaza Kamensko. Prilikom kontrole, graničnoj policiji naveli su kako putuju na humanitarni turnir u Žepče, no kasniji događaji pokazali su da to nije bio stvarni povod njihova dolaska.

Naime, do ozbiljnog sukoba došlo je nakon dolaska navijača Crvene zvezde, koji su se avionom vratili iz švedskog Malmöa, gdje je beogradski klub odigrao utakmicu Europske lige. Nakon slijetanja u Tuzlu i organiziranog napuštanja zračne luke, napad se dogodio na cestovnoj dionici udaljenoj svega petstotinjak metara od aerodromskog terminala.

Cijeli niz događaja dodatno je zaoštrio odnose među navijačkim skupinama te se neizravno odrazio i na nogometni teren, gdje je umjesto isključivog fokusa na igru i rezultat u prvi plan ponovno izbila tema sigurnosti i navijačkog nasilja.