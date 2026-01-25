Povratak HNL-a na travnjak Poljuda: Hajduk otvara treći ciklus bez dve važne karike

Hajduk ovog vikenda dočekuje Istru 1961 u susretu koji bi mogao biti ključan za nastavak borbe za vrh tablice. Bijeli su jesenski dio sezone završili kao drugoplasirana momčad s 37 bodova, samo bodom manje od vodećeg Dinama, dok Istra 1961 drži četvrtu poziciju s 26 osvojenih bodova.

Momčad trenera Oriola Riere u utorak je odigrala i prekinutu utakmicu protiv Rijeke koja je zbog guste magle zaustavljena u 15. minuti pri rezultatu 1:1. Nastavak je donio minimalnu pobjedu Rijeke 2:1, no Istra 1961 i dalje prijeti Bijelima u borbi za vrh.

Hajduk je pripreme za ovo kolo odradio u Splitu, gdje je odigrao tri prijateljske utakmice: 2:1 protiv Croatije u Zmijavcima, te na Poljudu uvjerljive pobjede protiv Posušja (4:0) i Širokog Brijega (2:0).

Trener Gonzalo Garcia u ovom susretu ne može računati na Marka Livaju i Antu Rebića, koji su zbog crvenih kartona iz posljednjeg dvoboja s Vukovarom 1991 prisiljeni propustiti utakmicu. Upitan je i nastup Branimira Mlačića, koji potencijalno čeka transfer, a klub ne želi riskirati ozljedu.

Hajduk i Istra 1961 ove sezone već su odigrali dva međusobna susreta. Na otvaranju prvenstva Bijeli su slavili 2:1 na Poljudu, dok je u listopadu na Aldo Drosini bilo 3:0 za Hajduk.

Glavni sudac utakmice bit će Mateo Erceg iz Benkovca, uz pomoć Gorana Patakija (Đakovo) i Luke Kurtovića (Osijek). Četvrti sudac je Ivan Vukančić, dok će VAR kontrolu voditi Ante Čuljak i njegov asistent Ivan Vučković, obojica iz Zagreba.

