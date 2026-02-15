FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZALJUBLJENA LJEPOTICA /

Oglasila se Una Čolić desetak dana nakon što je na obiteljsku kuću bačena bomba

Oglasila se Una Čolić desetak dana nakon što je na obiteljsku kuću bačena bomba
×
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Na fotografiji objavljenoj dan nakon Valentinova, 15. veljače, Una pozira s golemim buketom crvenih ruža

15.2.2026.
13:24
Hot.hr
Davor Puklavec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Una Čolić, kći legende regionalne glazbene scene Zdravka Čolića (74) i jedna od najpraćenijih mladih influencerica, ponovno je u središtu pozornosti. Nakon iznimno stresnog razdoblja za njezinu obitelj, Una je novom objavom na Instagramu pokazala da u njezinom životu ipak prevladavaju ljubav i sreća, čime je dodatno potaknula glasine o njezinom partneru.

Na fotografiji objavljenoj dan nakon Valentinova, 15. veljače, Una pozira s golemim buketom crvenih ruža. Elegantno odjevena u crno-bijelu kombinaciju, s osmijehom na licu, influencerica izgleda sretnije no ikad. Objavu je popratila tek jednim simboličnim emotikonom ruže, prepuštajući prizoru da govori sam za sebe. Njezini pratitelji odmah su je obasuli komplimentima i čestitkama, a među brojnim komentarima punim srca istaknuo se i jedan koji sažima mišljenje mnogih: "Ima najboljeg dečka u Srbiji".

Ova romantična gesta samo je nastavak priče o njezinoj ozbiljnoj vezi s deset godina starijim poduzetnikom, s kojim je sve češće viđena u javnosti. Mediji već od kraja 2025. godine pišu o tome kako je Una spremna "stati na ludi kamen". 

Sretni dani nakon obiteljske drame

Ova idilična objava dolazi kao tračak svjetla nakon vrlo neugodnog događaja koji je potresao obitelj Čolić. Naime, početkom veljače, prije manje od dva tjedna, na njihovu obiteljsku vilu u beogradskom naselju Dedinje bačena je eksplozivna naprava. Srećom, Una u to vrijeme nije bila kod kuće. Cijeli je incident izazvao veliku zabrinutost u javnosti, a obitelj je nakon toga pojačala osiguranje.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Una čolićValentinovoZdravko čolić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx